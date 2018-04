Wien-Innere Stadt: Festnahme nach Einbruchsdiebstahl

Wien (OTS) - Am 29. April 2018 gegen 03:45 Uhr wurden Beamten des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt in den Bereich des Universitätsrings wegen eines Mannes mit Messer gerufen. Am Einsatzort konnte eruiert werden, dass eine männliche Person (70) in ein dortiges Lokal eingebrochen war und anschließend die Flucht ergriffen hatte. Zeugen (31, 38), die auch die Polizei alarmiert hatten, versuchten noch den Tatverdächtigen in dem Lokal einzusperren, indem sie eine Glastür von außen zuhielten. Daraufhin dürfte der 70-Jährige die Glasscheibe, vermutlich mit einem Brecheisen, eingeschlagen und die Flucht ergriffen haben. Die Zeugen verfolgten den Mann in den Bereich des Rathausparks, wobei der Tatverdächtige mehrmals versucht hatte, seine Verfolger zu schlagen. Die Beamten konnten den Mann schließlich im Rathauspark festnehmen. Diverses Tatwerkzeug und das Diebesgut (Tresor) wurden sichergestellt. Der Tatverdächtige zeigte sich in der Einvernahme geständig und wurde in die Justizanstalt Josefstadt gebracht. Gegen den Mann besteht zudem ein aufrechtes Aufenthaltsverbot in Österreich.

