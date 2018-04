Wien-Neubau: Festnahme nach Einbruch in Zeitungsständer

Wien (OTS) - Am 29. April 2018 gegen 07:15 Uhr konnte ein Zeuge zwei männliche Personen im Bereich der Kirchberggasse beobachten, wie die beiden gerade Zeitungsständer aufbrachen. Die alarmierten Einsatzkräfte des Stadtpolizeikommandos Josefstadt konnten die Tatverdächtigen (15, 20), bevor sie die Kassen geöffnet hatten, anhalten. Die Tatwerkzeuge, zwei Klampfen die der 15- und der 20-Jährige zuvor bei einer Baustelle gestohlen hatten, wurden sichergestellt. Die beiden Tatverdächtigen zeigten sich in den Einvernahmen geständig. Der 15-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt und der 20-Jährige in die Justizanstalt Josefstadt gebracht.

