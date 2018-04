Wien-Neubau: Festnahme nach versuchtem Raub mit Messer

Wien (OTS) - Am 29. April 2018 gegen 11:00 Uhr wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Josefstadt in den Bereich des Neubaugürtels wegen eines Raubes gerufen. Eine 35-jährige Frau wurde von einem 28-jährigen Mann in einer Straßenbahn mit einem Messer bedroht und verlangte das Geld des Opfers. Ein 36-jähriger Zeuge, der diesen Vorfall mitbekommen hatte, stellte sich zwischen den Tatverdächtigen und das Opfer. Einem weiteren Passanten gelang es den 28-Jährigen wegzustoßen. Bei der Station „Westbahnhof“ konnten Mitarbeiter der Stationsaufsicht und Passanten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen anschließend fest. Die Tatwaffe wurde sichergestellt. Der 28-Jährige zeigte sich in der Einvernahme geständig und wurde in die Justizanstalt Josefstadt gebracht.

