„Unterwegs in Österreich“ am 2. Mai aus Rotholz und Mayrhofen

Schwerpunktthema: „Tierschutz – mehr Rechte für Katze, Hund & Co.?“

Wien (OTS) - „Tierschutz – mehr Rechte für Katze, Hund & Co.?“ ist Schwerpunktthema am Mittwoch, dem 2. Mai 2018, in „Guten Morgen Österreich“ (ab 6.30 Uhr), „Mittag in Österreich“ (13.15 Uhr), „Aktuell in Österreich“ (17.05 Uhr) und „Daheim in Österreich“ (17.30 Uhr). „Guten Morgen Österreich“ präsentieren Jan Matejcek und Sabine Amhof und mit „Daheim in Österreich“ meldet sich Nina Kraft.

Mittwoch, 2. Mai: Schwerpunktthema „Tierschutz – mehr Rechte für Katze, Hund & Co.?“

„Guten Morgen Österreich“ aus Rotholz

Zu Gast sind die „Soko Kitzbühel“-Kommissare Julia Cencig und Jakob Seeböck, die derzeit in Tirol für die beliebte ORF-eins-Krimiserie vor der Kamera stehen. Neue Folgen stehen bereits ab 15. Mai auf dem Programm – jeweils Dienstag um 20.15 Uhr in ORF eins. Ebenfalls im Studio ist Franz Posch, der am Samstag, dem 5. Mai, um 20.15 Uhr in ORF 2 in Fügen zu einer neuen Ausgabe von „Mei liabste Weis“ begrüßt und dem am 1. Mai um 17.30 Uhr in ORF 2 die Dokumentation „Mei liabste Weis – 30 Jahre echt und live mit Franz Posch“ gewidmet ist.

„Daheim in Österreich“ aus Mayrhofen

Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Haustiere nicht nur primäre Gefühle wie Wut, Freude, Trauer haben, sondern auch sekundäre wie zum Beispiel Eifersucht. Da liegt nahe, dass in Richtung Haltungsbedingungen – und vor allem wie man mit einem Tier umgeht – einiges geändert werden muss. Dazu zu Gast ist Indra Kley von „4 Pfoten Österreich“.

„Unterwegs in Österreich“ – im Web und als App

Das TV-Publikum in ganz Österreich wird via Web und App ins Sendungsgeschehen miteinbezogen. Über ein Upload-Tool können Foto-und Videomaterial von Seherinnen und Sehern auf einfache Art und Weise an die Sendungsredakteurinnen und -redakteure geschickt werden, die dann eine Auswahl für das TV treffen (Stichwort: User Generated Content).

Mehr Informationen bietet die sendungsbegleitende Website unter http://unterwegs.ORF.at.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at