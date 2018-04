ORF SPORT + mit Handball Liga Austria und OEHV-Pressekonferenz vor der Weltmeisterschaft

Am 1. und 2. Mai im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 1. Mai 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung des Handball-Liga-Austria-Viertelfinalspiels HC Linz AG – HC Fivers WAT Margareten um 20.15 Uhr, das „Sport-Bild“ um 19.00 Uhr, die Höhepunkte vom ADAC GT Masters Oschersleben 2018 um 19.30 Uhr und vom Red Bull Air Race Frankreich 2018 um 22.00 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Die Fivers WAT Margareten erwarteten gegen den HC Linz AG ein enges Auftaktspiel in der Viertelfinalserie der spusu Handball Liga Austria. Aufgrund einer mannschaftlich starken Fivers-Leistung und eines rabenschwarzen Tages der Linzer konnten sich die Gastgeber aus Wien dann klar mit 35:24 durchsetzen. Kommentator ist Johannes Hahn.

Programmhighlights am Mittwoch, dem 2. Mai, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung der OEHV-Pressekonferenz vor der Weltmeisterschaft um 10.00 Uhr, die Höhepunkte von der WM Formation in den Standardtänzen 2017 um 19.00 Uhr, von der Judo-EM Tel Aviv 2018 um 20.15 Uhr und vom Formel-1-Grand-Prix von Aserbaidschan um 22.00 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Bei einer Pressekonferenz informiert der Österreichische Eishockeyverband am 2. Mai über die aktuellen Neuigkeiten vor der Abreise zur WM nach Dänemark (4. bis 20. Mai – alle Spiele Österreichs live in ORF SPORT +). Mit dabei sind unter anderem ÖEHV-Präsident Gernot Mittendorfer, Teamchef Roger Bader und einige Spieler. Reporter ist Michael Berger.

(Stand vom 30. April, kurzfristige Programmänderungen möglich)

