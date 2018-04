AVISO: Samstag, 5. Mai, 10 bis ca. 18 Uhr – Grüne Neubeginnveranstaltung „Zukunft gestalten“ in der Linzer Tabakfabrik

Wien (OTS) - Die Grüne Bildungswerkstatt und der Bundessprecher der Grünen, Werner Kogler, laden herzlich zur Neubeginnveranstaltung „Zukunft gestalten“ in die Linzer Tabakfabrik ein.

Nach einer gut besuchten ersten Veranstaltung im Februar in Wien, mit mehr als 300 interessierten und engagierten Menschen, geht der Grüne Neubeginn in einem ersten großen Schritt in Linz los. Auch diesmal haben viele inspirierende Persönlichkeiten aus dem In- und Ausland zugesagt. Wir wollen von den Besten lernen - ihre Ideen und Visionen fließen in eine erfolgreiche Grüne Zukunft ein. Diskutiert werden die Themen Umwelt, Wirtschaft, Soziales und Demokratie.

Die Veranstaltung wird von Bundessprecher Werner Kogler eröffnet. Ihm folgen drei spannende Keynotes von Datenschutzaktivist Max Schrems, Umweltökonomin Angela Köppl und Can Yüce, von der BürgerInnenbewegung Barcelona en Comú, welche die Bürgermeisterin stellt.

Am Nachmittag diskutieren die 500 TeilnehmerInnen in zwölf Gruppen über Antworten auf aktuelle politische Fragen. Dabei werden sie von externen VordenkerInnen und ExpertInnen unterstützt wie etwa Gleichbehandlungsanwältin Sandra Konstatzky, Politikberater Andreas Kovar, Verfassungsjurist Konrad Lachmaier, Marie Ringler von Ashoka Europe, TU-Prof. Harald Frey, Verkehrswissenschaftler uvm. Die Ergebnisse dieser ergebnisreichen Brainstormings fließen in die weitere Arbeit der Grünen Partei ein.

Zukunft gestalten – Tabakfabrik „Brandland“

Eingang G1, Gruberstr. 1, 4020 Linz

Samstag 5. Mai von 10.00 - 18.00 Uhr

Programm:

Beginn: 10.00 Uhr

Rede Werner Kogler

Keynotes:

Angela Köppl, Umweltökonomin

Max Schrems, Datenschutzaktivist

Can Yüce, Barcelona en Comú

Nachmittag:

Workshops und NextGenerationLab der Jungen Abgeordneten

Resümee und Ausblick

Ende: ca. 18.00 Uhr

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich willkommen.

