PremiQaMed Group: Carina König ist neu in der Geschäftsleitung der PremiaFIT

Wien (OTS) - Die Healthcare IT-Expertin Carina König (46) ist neu in der Geschäftsführung der PremiaFIT GMbH. In dieser Funktion verantwortet sie auch den gesamten Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie innerhalb der PremiQaMed Group.

Seit 1. April besteht die Geschäftsleitung der PremiaFIT GmbH aus Mag. PhDr. Carina König und

DI Thomas Koller, der seit 2010 als PremiaFIT-Geschäftsführer die Bereiche Facility-, Bau-Management und Medizintechnik verantwortet.

Carina König ist ausgewiesene IT-Expertin mit Branchenkenntnissen im Gesundheitswesen und nationaler sowie internationaler Erfahrung. Zuletzt implementierte sie in einem Krankenhaus in Südostasien neue IT-Technologien zur Qualitätsverbesserung von Prozessen und Organisationsstrukturen.

Als IKT-Geschäftsführerin der PremiaFIT GmbH wird sie die Weiterentwicklung von Innovationen, Prozessen und einer zukunftsorientierten IT-Strategie forcieren.

„ Gerade im IKT-Segment gibt es ständig Neuerungen. Mein Ziel ist es, mit Hilfe von technischen Innovationen sowohl den Patientennutzen als auch die dahinter liegenden Prozesse für alle Anwender zu optimieren “, informiert König. Sie setzt dabei auf ihr hoch qualifiziertes Team.

PremiaFIT GmbH

Die PremiaFIT – ein Unternehmen der PremiQaMed Group - steht für technische und wirtschaftliche Kompetenz im Gesundheitswesen. Das Leistungsspektrum umfasst Facility Management, Informations- und Kommunikationstechnologie, Medizintechnik, Baumanagement und Consulting. Die PremiaFIT hat langjährige Erfahrung in der Planung, Errichtung und dem Betrieb von technischer und IKT-Infrastruktur sowie Software Applikationen in Gesundheitsbetrieben.

PremiQaMed Group

Die PremiQaMed Group ist ein führender Betreiber privater Gesundheitsbetriebe in Österreich und eine 100-prozentige Tochter der UNIQA Österreich Versicherungen AG. Rund 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Unternehmensverbund tätig. Zur Unternehmensgruppe gehören die Privatklinik Döbling, das Ambulatorium Döbling, die Privatklinik Confraternatität und die Goldenes Kreuz Privatklinik in Wien, die Privatklinik Wehrle-Diakonissen in Salzburg sowie die Privatklinik Graz Ragnitz. Im Rahmen von Private-Public-Partnership (PPP)-Modellen mit der SVA betreibt die PremiQaMed Group auch das auf Rehabilitationsmedizin spezialisierte Klinikum Malcherhof Baden sowie das SVA Gesundheitszentrum in Wien.

