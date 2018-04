Sieben Verkehrstote in der vergangenen Woche

101 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 29. April 2018

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben drei Motorradlenker, zwei Pkw-Lenker und je ein E-Bike und Klein-Lkw-Lenker bei Verkehrsunfällen. Am Samstag kam es im Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 48-jähriger Motorradlenker von der Fahrbahn abkam und in einen angrenzenden Fluss stürzte. Am Wochenende verunglückten zwei Verkehrsteilnehmer tödlich.

Fünf Menschen kamen in der Vorwoche auf einer Landesstraße und je einer auf einer Bundes- und Gemeindestraße ums Leben. Jeweils zwei Verkehrstote gab es in Kärnten, Oberösterreich und Tirol. Ein Verkehrstoter wurde in Vorarlberg beklagt.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in drei Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung, in zwei Fällen nicht angepasste Geschwindigkeit und jeweils einmal Übermüdung und Vorrangverletzung. Vier der sieben tödlichen Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle.

Vom 1. Jänner bis 29. April 2018 gab es im österreichischen Straßennetz 101 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2017 waren es 97 und 2016 110.

