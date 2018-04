Arbeiten für 2. Abschnitt der Ortsdurchfahrt Ladendorf beginnen

LR Schleritzko: Mehr Lebensqualität und Sicherheit vor Ort

St. Pölten (OTS/NLK) - Bedingt durch die 50 Jahre alte Straßenkonstruktion, entspricht die Fahrbahn der Landesstraße B 40 im Ortsgebiet von Ladendorf nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen. Weiters sind die Gehwege nicht ausreichend bzw. schon sehr schadhaft. Aus diesen Gründen haben sich der NÖ Straßendienst und die Marktgemeinde Ladendorf entschlossen, nach der Verlegung der Einbauten durch die Gemeinde die Ortsdurchfahrt auf einer Gesamtlänge von rund 3,2 Kilometern neu zu gestalten.

Landesrat Ludwig Schleritzko dazu: „Die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt trägt wesentlich dazu bei, die Verkehrssicherheit und die Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger von Ladendorf zu erhöhen.“

Die Planung erfolgte durch die NÖ Straßenbauabteilung in Wolkersdorf in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde und den Anrainern. Der Bau soll in vier Abschnitten bis 2021 durchgeführt werden. Der rund 800 Meter lange erste Abschnitt vom östlichen Ortsbeginn bis zur Kreuzung mit der Barenthgasse wurde im Vorjahr ausgeführt. In Kürze beginnen die Arbeiten für den zweiten Abschnitt, der von der Kreuzung mit der Barenthgasse bis zur Kreuzung mit der Leopoldstadt reicht.

Dabei wird auf einer Gesamtlänge von rund 650 Metern die gesamte Straßenkonstruktion erneuert und ein neuer Straßenbelag aufgebracht. Die Fahrbahn der B 40 wird entsprechend dem heutigen Verkehrsstandard und den örtlichen Verhältnissen mit einer Breite von 6,5 Metern ausgeführt. Dazu kommt nördlich der Landesstraße B 40 ein Gehweg, südlich der Landesstraße B 40 wird ein kombinierter Rad- und Gehweg angelegt. Eine attraktive Grünraumgestaltung soll dem Ortsbild ein natürliches äußeres Erscheinungsbild geben.

Die Arbeiten führt die Straßenmeisterei Mistelbach gemeinsam mit Bau-und Lieferfirmen aus der Region in einer Bauzeit von rund sieben Monaten durch. Die Kosten für den zweiten Abschnitt belaufen sich auf rund 920.000 Euro und werden zur Gänze vom Land Niederösterreich und der Marktgemeinde Ladendorf getragen.

Für die Durchführung der Arbeiten ist ab 7. Mai eine sechswöchige Sperre der Landesstraße B 40 zwischen der Barenthgasse und der Landesstraße L 10 in Richtung Asparn an der Zaya erforderlich. Die Umleitung erfolgt über die Landesstraßen L 10 und L 6 bzw. über die Orte Neubau und Paasdorf.

Nähere Informationen: NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 0676/812-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

