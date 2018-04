Parkraumbewirtschaftung in Simmering: Gemeinderatsausschuss macht Weg frei

Wien (OTS) - Nach der Einführung der nahezu bezirksweiten Parkraumbewirtschaftung in Favoriten im September 2017 wird es ab 5. November 2018 auch in Simmering eine flächendeckende Kurzparkzone geben. Der Gemeinderatsausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Klimaschutz, Energieplanung und BürgerInnenbeteiligung behandelt einen entsprechenden Antrag in seiner kommenden Sitzung am 2.5.2018.

Zentrum von Simmering wird zur Kurzparkzone

Basierend auf den Wünschen des Bezirks wurden in Zusammenarbeit mit den Magistratsabteilungen 46 – Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten und 65 – Rechtliche Verkehrsangelegenheiten drei Planvarianten für die Zonenbegrenzung ausgearbeitet. Dazu gab es im Herbst 2017 eine BürgerInnenbefragung. Dabei sprach sich eine Mehrheit im Plangebiet A, das das Zentrum von Simmering samt U-Bahnstationen und deren Umfeld umfasst, für die Einführung der flächendeckenden Parkraumbewirtschaftung und das „Parkpickerl“ für die AnrainerInnen aus.

In anderen Bezirken konnten nach der Einführung Rückgänge bei der Stellplatzauslastung um bis zu 25% verzeichnet werden. Mehr freie Parkplätze bedeuten eine kürzere Parkplatzsuche, bessere Möglichkeiten für Zuliefer- und Handwerksbetriebe und eine geringere Umweltbelastung. In einem stark wachsenden Bezirk mit zunehmendem Stellplatzdruck durch EinpendlerInnen sind diese Entlastungen sehr wichtig für die Lebensqualität der BezirksbewohnerInnen.

Umfassende BürgerInneninformation

Bereits im Vorfeld konnten sich die Simmeringerinnen und Simmeringer bei Informationsveranstaltungen im Bezirk ein umfassendes Bild über die geplanten Maßnahmen machen. In den kommenden Monaten wird die Vermittlungsarbeit noch intensiviert. Folder für die BezirksbewohnerInnen, Geschäftsleute, das Anbieten von Onlineservices und wienweite Maßnahmen sorgen für eine zeitgerechte und umfassende Information. Anträge auf das Parkpickerl oder die Ausnahmebewilligung für Betriebe und Beschäftigte sollen rund zwei Monate vor Geltungsbeginn der flächendeckenden Kurzparkzone gestellt werden können. BezirksbewohnerInnen können auch wieder online ihr Parkpickerl beantragen und so Zeit und Geld sparen (gilt auch für Betriebe und Beschäftigte).

