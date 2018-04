MBA-Ranking: Spitzen-Platzierung für MCI

Industriemagazin zeichnet Österreichs beste MBA-Anbieter aus – Die Unternehmerische Hochschule® schafft es neuerlich unter die Top 3

Innsbruck (OTS) - Zum fünften Mal in Folge kann man sich am Management Center Innsbruck über eine Spitzenplatzierung im MBA-Ranking des Industriemagazins freuen. Das MCI rangiert mit den beiden Executive Master-Programmen „General Management Executive MBA“ und „International Business MBA Online“ nach der Donau-Universität Krems und vor der WU Executive Academy auf Platz 2. Die vom Marktforschungsinstitut IMAD im Auftrag des Industriemagazins durchgeführte Studie bestätigt damit den Ruf der Unternehmerischen Hochschule® in Innsbruck als First-Class-Business School und Spitzenanbieter für postgraduale Qualifizierung.



Der Studie zufolge darf sich das MCI über einen wachsenden Bekanntheitsgrad sowie eine überdurchschnittlich hohe Weiterempfehlungsrate freuen. Neben Bekanntheit und Image wurden die an der Studie teilnehmenden 154 Personalverantwortlichen und Geschäftsführer/innen von führenden österreichischen Unternehmen auch zum Nutzen von Executive MBA Programmen befragt. Dieser äußere sich vor allem in der Entwicklung persönlicher Skills sowie der Erweiterung des persönlichen Netzwerks.



Mehr als 80 % der Befragten halten die Einhaltung internationaler Standards für wünschenswert bzw. unerlässlich. Auch hier punktet das MCI: Als eine von nur zwei Hochschulen im Ranking besitzt die Unternehmerische Hochschule® die weltweite Akkreditierung der renommierten Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) sowie das doppelte Premiumsiegel der internationalen Akkreditierungsagentur FIBAA.



Mit der neuerlichen Spitzenplatzierung bestätigt die Unternehmerische Hochschule® nachdrücklich ihre hervorragende Stellung in Österreich, die laufend durch Top-Beurteilungen in Akkreditierungen, Umfragen und Rankings sowie Auszeichnungen belegt wird (EU-Kommission, CHE Hochschulvergleich, MBA Round Table, Universum Survey, Campus of Excellence etc.).

