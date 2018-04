Neue Ausstellung „Magische Momente“ in Favoriten

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Kultur 10“ präsentiert im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) eine Foto-Schau mit Bildern von Mitgliedern der Fotogruppe der „Naturfreunde Favoriten“: Unter dem Titel „Magische Momente“ zeigen 16 Freizeit-Fotografen ihr Schaffen. Eröffnet wird diese Ausstellung am Mittwoch, 2. Mai, durch den Bezirksvorsteher des 10. Bezirkes, Marcus Franz. Die frei zugängliche Vernissage startet um 19.00 Uhr. Zu sehen ist eine vielfältige Bilder-Kollektion mit rund 40 Werken in Farbe und Schwarz/Weiß. Von realitätsnahen Natur-, Landschafts- und Architekturansichten bis zu künstlerisch verfremdeten Motiven („Composings“) erstrecken sich die beeindruckenden Aufnahmen. Information: Telefon 0676/534 69 89 (Verein „Kultur 10“) bzw. E-Mail waldmuellerzentrum @ chello.at.

Kostenlos zu betrachten sind die ausdrucksstarken Fotografien im Rahmen verschiedener Kultur-Veranstaltungen im „Waldmüller-Zentrum“. Letzte Besichtigung: Sonntag, 1. Juli, von 16.00 bis 18.00 Uhr.

Anlass für die aktuelle Ausstellung ist das heurige Jubiläum „90 Jahre Fotogruppe der ‚Naturfreunde Favoriten‘“. Das Klub-Lokal ist im 10. Bezirk in der Friedrich Knauer-Gasse 2 (Ecke Kennergasse) zu finden. Bei den Klub-Abenden (jeden Donnerstag ab 19.00 Uhr) sind Gäste stetig willkommen. Der Verein verfügt über ein Foto-Studio und bietet öfter Fortbildungskurse (Foto-Technik, Bildbearbeitung, etc.) an. Auskünfte dazu erteilt der Obmann, Fritz Kramberger, per E-Mail:

foto10@chello.at.

Das Fotografen-Team der „Naturfreunde“ lädt zu Führungen durch die Lichtbilder-Schau im „Waldmüller-Zentrum“ im 10. Bezirk in der Hasengasse 38 ein. Erfahrene Amateur-Fotokünstler erzählen am Donnerstag, 24. Mai, sowie am Donnerstag, 14. Juni, jeweils von 16.00 und 18.00 Uhr, interessante Dinge zu den kunstvollen Fotoarbeiten. Absprache von „Sonder-Führungen“ (ab 3 Personen) an individuellen Terminen via E-Mail: chris110917 @ gmail.com.

Allgemeine Informationen:

Fotogruppe der Naturfreunde Favoriten:

www.foto10.at

Verein „Kultur 10“:

www.wien-favoriten.at

Kultur-Termine im 10. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/veranstaltungen/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk