Mit Version 12.8 als Multi-Plattform-Lösung erweitert FileWave seinen staken Support für Apple-Geräte

Wil, Schweiz (ots/PRNewswire) - FileWave, einer der weltweit führenden Anbieter für plattformübergreifendes Endpoint-Management, gab heute bekannt, dass es FileWave 12.8 mit dem vollen Support für das aktuellste Betriebssystem von Apple auf den Markt bringt. FileWave war zwar schon zuvor mit iOS 11.3, tvOS 11.3 und macOS 10.13.4 kompatibel, aber mit Version 12.8 kommt zusätzlicher Support für die neuen, mit den aktuellen Apple-Updates eingeführten Funktionen hinzu.

Besondere Funktionen von FileWave 12.8 sind unter anderem:

Der Administrator hat die Kontrolle über Zeitpunkt und Versionen der Updates für das Betriebssystem

Neue Optionen für das DEP-Profil für ein maßgeschneidertes Anwendererlebnis

Erweiterte Befehle für die Verwaltung von Mobilgeräten (MDM)

Verschiedene Änderungen für das Profil, wie Autonomous Single App Mode und Content Caching

Die neuen, in Version 12.8 enthaltenen Funktionen ermöglichen es IT-Administratoren, ihre Apple-Geräte mithilfe derselben Management-Lösung und derselben Schnittstelle zu verwalten, mit denen sie auch ihre Windows- und Chrome-Geräte im Griff haben. Eine komplette Auflistung der neuen Funktionen und ein Überblicksvideo sind verfügbar unter https://www.filewave.com/the-news/filewave-12-8.

"Wir warten gespannt darauf, mit unserem Zero-Day-Support auch bei der Apple-Version, die in diesem Frühjahr veröffentlicht wird, mit zusätzlicher Unterstützung für all die neuen Funktionen weitermachen zu können", sagte Tim Williams, Vice President der Bereiche Global Marketing und Product Strategy bei FileWave. "Wir stellen mittlerweile seit 25 Jahren den zuverlässigsten Support für Apple-Anwendungen bereit, was man nicht von sehr vielen plattformübergreifenden Lösungen sagen kann. Da vor Kurzem bekannt wurde, dass es LANrev nicht mehr geben wird, werden wir demnächst das einzige Multi-Plattform-Angebot am Markt sein."

Williams, der mehr als sieben Jahre bei LANrev war, fügte noch hinzu:

"Alle, die vom ehemaligen LANrev-Team zu FileWave gekommen sind, freuen sich schon jetzt, dass sie den Kontakt mit unseren Kunden aufnehmen können."

INFORMATIONEN ZU FILEWAVE

FileWave, der Vorreiter beim plattformübergreifenden Endpoint-Management, wurde 1992 gegründet. FileWave bietet eine einzige Management-Lösung für Apps, Geräte und die Einstellungsverwaltung für Mac, Windows und Mobilgeräte. Damit wird die IT in die Lage versetzt, jedes Gerät vorausschauend und automatisch einzurichten und zu warten. FileWave macht das plattformübergreifende Endpoint-Management kinderleicht.

Um mehr über FileWave zu erfahren oder um eine kostenlose Testversion zu erhalten, gehen Sie bitte auf https://www.filewave.com.

