Verteidigungsminister Kunasek und Bundesminister Hofer übergeben neue Schulflugzeuge und Löschfahrzeuge an die Truppe

Wien (OTS) - Am kommenden Donnerstag, den 3. Mai 2018, übergeben Verteidigungsminister Kunasek und Bundesminister Hofer zwei neue Schulflugzeuge des Typs DA-40 sowie zwei Löschfahrzeuge im Zuge eines Festaktes in Zeltweg an die Luftstreitkräfte. In Summe werden vier Flugzeuge beschafft; gefertigt wurden sie von der Wiener Neustädter Firma Diamond Aircraft Industries.



Mit diesen Maschinen können unter anderem die Instrumentenflugausbildungen der PC7-Fluglehrer und -Einsatzpiloten in der geforderten Qualität sichergestellt werden.



Medienvertreter sind herzlich willkommen. Es besteht Foto-, Film- und Interviewmöglichkeit.



10:15 Uhr: Kaserne Fliegerhorst Hinterstoisser, 8740 Zeltweg



10:30 Uhr: Ankunft der Flugzeuge



11:00 Uhr: Beginn Festakt mit Übergabe der Bordbücher und Schlüssel



Im Anschluss an den Festakt (ca. 12:00 Uhr) besteht Interviewmöglichkeit.

Um Anmeldung unter presse @ bmlv.gv.at wird ersucht.



Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung

Information & Öffentlichkeitsarbeit / Presse

+43 664-622-1005

presse @ bmlv.gv.at

http://www.bundesheer.at

@Bundesheerbauer