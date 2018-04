ADMIRAL: Spielerschutzmaßnahmen wurden international gewürdigt

London/Gumpoldskirchen (OTS) - Die Global Regulatory Awards 2018 wurden im April in London zum zweiten Mal vergeben. Bei der international anerkannten Auszeichnung in der Kategorie „herausragender individueller Beitrag zu verantwortungsvollem Glücksspiel in einer Kundenrolle“ erreichte Dr. Monika Poeckh-Racek, Vorstandsvorsitzende der NOVOMATIC-Tochtergesellschaft ADMIRAL Casinos & Entertainment AG, den zweiten Platz hinter dem börsennotierten kanadischen Unternehmen „The Stars Group“.

Verantwortungsvolles Glücksspiel und Compliance Management sind wesentliche Grundvoraussetzungen für Betreiber und Lieferanten, um in der Gaming-Branche auch zukünftig erfolgreich wirtschaften und handeln zu können. Dies war die zentrale Botschaft der von Gambling Compliance veranstalteten Global Regulatory Awards Gala 2018 in London.

Der zweite Platz in der Kategorie „Outstanding Contribution for Responsible Gambling Award 2018“ erging an Dr. Monika Poeckh-Racek, Vorstandsvorsitzende der NOVOMATIC-Tochtergesellschaft ADMIRAL Casinos & Entertainment AG. Dabei wurde ihre mehr als 10-jährige Tätigkeit bei NOVOMATIC und als Vorstand von ADMIRAL gewürdigt, wo Poeckh-Racek unter anderem für die Bereiche Recht, Behörden, Human Resources sowie Responsible Gaming verantwortlich ist. Dabei hat sie äußerst effektive Spielerschutzmaßnahmen eingeführt und das angewandte Spielerschutzprogramm kontinuierlich ausgebaut.

Poeckh-Racek baute für die NOVOMATIC-Gruppe ein Corporate-Prevention-Programm auf. Dieses umfasst die Zusammenarbeit mit renommierten Institutionen und Experten, um eine umfassende Mitarbeiterschulung, die Entwicklung innovativer Zutrittssysteme und eine begleitende Fachberatung für Kunden zu ermöglichen.

„Diese prestigeträchtige Würdigung ist nicht nur eine hohe Auszeichnung für das Responsible Gaming-Management von NOVOMATIC, sondern auch für meine Mitarbeiter und mich. NOVOMATIC verfolgt eine klare Strategie: Fairness und Verantwortung sind Grundlagen für verantwortungsvolles Glücksspiel und nachhaltige Kundenbeziehungen“, freut sich Dr. Monika Poeckh-Racek.

Gambling Compliance ist der führende Anbieter von unabhängigen rechtlichen, behördlichen und geschäftlichen Informationen an die globale Glücksspielindustrie. Die Organisation würdigt mit diesem jährlichen Award Teams und Einzelpersonen, die sich in besonderer Art und Weise mit den sich ständig ändernden regulatorischen Rahmenbedingungen im täglichen Leben auseinandersetzen. Dazu gehören Maßnahmen in Richtung Datenschutz, Antikorruption, Corporate Responsibility, Spielerschutz oder Geldwäscheprävention. Die Anerkennungen unterliegen einem strengen Beurteilungsprozess, über den eine unabhängige Jury mit anerkannten Branchenexperten wacht.

