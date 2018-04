Mit Smarter Together Simmering neu entdecken und mitgestalten!

Am 2. Mai starten gleich zwei smarte Angebote: Der E-Bike-Verleih am Zentralfriedhof und das SIMmobil beim Bildungszentrum Simmering

Wien (OTS) - Ziel der EU-geförderten und aktuell größten Wiener Stadterneuerungsinitiative „Smarter Together = Gemeinsam g’scheiter“ unter der Schirmherrschaft von Wohnbaustadtrat Michael Ludwig ist es, Simmering zukunftsfit zu gestalten und damit stadtweit Impulse zu setzen.

Am 2. Mai 2018 starten gleich zwei Aktivitäten, die die Wienerinnen und Wiener dazu einladen, Simmering zu erkunden und die Stadt und das Grätzel mitzugestalten.

Mit dem SIM BIKE am Zentralfriedhof rad‘ln

Ab 2. Mai kann man sich – gleich beim Tor 2 neben dem Café Oberlaa – eines der 6 E-Bikes ausborgen und am Zentralfriedhof rad‘ln oder die Gegend erkunden. Und weil Smarter Together auch ein Forschungsprojekt ist, bei dem Innovationen ausgetestet werden sollen, sind die Tarife in der Testphase bis zum Ende des Jahres top günstig: die ersten 2 Stunden sind gratis, jede weitere Stunde kostet 2 Euro, maximal 20 Euro pro Tag.

Das Mieten ist denkbar einfach: App über www.sycube.at/simbike herunterladen, anmelden und losfahren. In der Parkstation wird das Rad automatisch aufgeladen. Ab Herbst soll es dann eine weitere Station in der neuen „Wien Mobil Station“ bei der U3 Simmering geben.

SIMmobil: Fülle an Mitmachmöglichkeiten

Am 2. Mai startet auch die neue Mitmach-Saison vom SIMmobil, dem mobilen Kommunikations- und Mitmachlabor von Smarter Together.

Es steht von Mittwoch, den 2. Mai bis Montag, den 28. Mai am Vorplatz des Bildungszentrums Simmering in der Gottschalkgasse 10 (U3 Enkplatz, 6er, 71er).

Das SIMmobil bietet eine Fülle an Mitmachmöglichkeiten – vom SIMmobil Kids, Laborspielen mit dem Science Pool bis hin zum Gratis Radservice, das auch Reparaturen umfasst. Zudem gibt’s das Energiequiz und das E-Lastenrad zum kostenlosen Ausborgen! Und viele Smarter Together-Infos sowieso. Einfach vorbeischauen und mitmachen!

Highlights:

Science Pool: Mi. 9. Mai, 15 – 18 Uhr

SIMmobil Kids: Fr. 18. Mai, 13 – 16 Uhr

Gratis Radreparatur und -service: Mi. 23. Mai,15 – 18 Uhr

Betreut wird das SIMmobil übrigens in bewährter Weise von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB* ost).

Geöffnet ist es am Montag von 12 bis 15 Uhr, Mittwoch von 15 bis 18 Uhr und am Freitag, den 18. Mai, von 13 bis 16 Uhr. Bei Regenwetter und an Feiertagen bleibt es geschlossen.

Mehr Infos unter www.smartertogether.at (Schluss) bs/da

