Grünberg: „Menschen mit Behinderung müssen in der Gesellschaft sichtbar sein“

ÖVP-Abgeordnete mit Behindertensportdelegation im Rahmen des offiziellen Besuches von Bundeskanzler Sebastian Kurz in Abu Dhabi

Wien/Abu Dhabi (OTS) - In Vorbereitung auf die Special Olympics World Games in Abu Dhabi ist Kira Grünberg, Sprecherin für Menschen mit Behinderung der Neuen Volkspartei, mit einer Delegation im Rahmen des Besuchs der Bundesregierung nach Abu Dhabi gereist.

„Mir ist es wichtig hier Kontakte zu knüpfen, um im Zuge der Special Olympics World Summer Games 2019 schon im Vorfeld das Augenmerk verstärkt auf den Behindertensport zu lenken. Denn Menschen mit Behinderung müssen in der Gesellschaft sichtbar sein. Sportliche Bewerbe wie dieser unterstützen das. Und der Sport verbindet Menschen, Kulturen und Nationen“, so Kira Grünberg.

Es sei gerade für Menschen mit Behinderung wichtig, dass durch den Sport Barrieren abgebaut werden können. Grünberg: „Aus eigener Erfahrung weiß ich, wieviel Kraft man investieren muss, um im Spitzensport erfolgreich zu sein. Im Bereich des Behindertensports ist dieser Krafteinsatz noch einmal größer.“ Ihr Ziel sei es, den Behindertensport sowohl im Spitzensektor als auch im Breitensport vermehrt in den Fokus der breiten Öffentlichkeit zu bringen.

Besonders erfreut zeigt sich Grünberg darüber, dass Österreich das Special Olympics Fußballteam zum Training in Österreich begrüßen darf. Die Einladung dazu wurde im Rahmen des Besuchs der Österreich-Delegation in Abu Dhabi ausgesprochen. Grünberg: „Es ist großartig, durch den Sport Brücken zu bauen und freundschaftliche Bande zu knüpfen. Gerade der Fußball ist hier eine wunderbare Möglichkeit.“

Bundeskanzler Sebastian Kurz betont: „Ich hoffe, dass das Special Olympics Fußballteam nach Österreich zum Training kommen wird. Generell sind auch die Leistungen unserer Behindertensportler in vielerlei Hinsicht immer wieder herausragend und bewundernswert. Es ist mir daher ein besonderes Anliegen, die erfolgreichen Athletinnen und Athleten mit Behinderung als Vorbilder auch in Zukunft noch stärker vor den Vorhang zu holen.“

Grünberg hat heute im Rahmen des „Inclusion & Disabilities Joint Roundtable“ in Abu Dhabi über ihre Erfahrungen als ehemalige Spitzensportlerin und nunmehrige Sprecherin für Menschen mit Behinderung im Anschluss an Special Olympics Austria Präsident Jürgen Winter und Max Pichler gesprochen. „Im Zuge der Veranstaltung konnte ich wesentliche internationale Kontakte für meinen Einsatz für den Behindertensport knüpfen“, so Grünberg abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Volkspartei, Abteilung Presse. Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at