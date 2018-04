"Digital Shapers": Team Bertelsmann gewinnt im Finale mit Idee für Konzert-App

Ein Tool, das Künstlern hilft, mehr über ihre Fans zu erfahren, ihre Konzerttouren besser zu planen und nebenbei der Plattenfirma einen Datenvorsprung beschert: Mit dieser Idee für BMG/Bertelsmann gewannen die Studenten Auryn Engel, Stefan Faistenauer, Christian Pfeiffer, Marc Schneider und die Absolventin und Gründerin Estelle Zanga am Freitag das Finale des Talentwettbewerbs "Digital Shapers" in Berlin. Sechs Teams traten mit ihren Business Cases für jeweils eins der Partnerunternehmen gegeneinander an. "Digital Shapers" ist eine Initiative von Airbus, Bertelsmann, Lufthansa Group, Metro, McKinsey, SAP und Zeiss. Die Unternehmen gaben 30 jungen Digitaltalenten exklusiven Zugang zu Daten und Informationen rund um zentrale digitale Herausforderungen ihrer Geschäftsstrategie. Das Siegerteam erhält 10.000 Euro Preisgeld sowie persönliches Mentoring durch eines der Jurymitglieder.

Die Teams hatten 12 Wochen Zeit, um an ihrer Aufgabe zu arbeiten, Prototypen zu entwickeln und ein Geschäftsmodell zu erarbeiten. Im Gewinner-Team Bertelsmann brachten der 24-jährige Auryn Engel, der in Leipzig Computer Science studiert, und der 21-jährige Marc Schneider, Mathematikstudent mit Schwerpunkt Informatik an der TU München, ihre Programmierkenntnisse ein. Die 24-jährige Estelle Zanga aus Kamerun hat Management u.a. im chinesischen Shenzen und in Leipzig studiert und nebenbei eine Beratungsfirma für internationalen Handel gegründet. Sie kümmerte sich gemeinsam mit Christian Pfeiffer, der seinen Master in Management and Digital Business in Lissabon macht, um den Businessplan. Der 21-jährige Stefan Faistenauer aus Innsbruck macht derzeit seinen Bachelor im Fach Management and Technology an der TU München und hat unter anderem bereits die Auszeichnung "Junge Forscher gesucht" in Davos gewonnen. Gemeinsam entwickelten sie eine App namens BMG Live, die Daten über die Musikvorlieben von Fans aus den Social Media und von Streamingdiensten systematisch auswertet. So können Künstler, Konzertveranstalter und Plattenfirma das Live-Geschäft besser planen und gemeinsam profitieren.

Jurymitglied Cornelius Baur, Deutschlandchef von McKinsey, sagt: "Die gesamte Jury ist begeistert von der Energie, der Kreativität und den präsentierten Lösungen der Finalisten. Genau solche Leute brauchen wir in unseren Unternehmen. Und einige der Ideen werden sicherlich weiter analysiert, ausgereift und vielleicht auch umgesetzt werden". Jedes Mitglied des Gewinnerteams bekommt einen persönlichen Mentor aus dem Kreis der Jurymitglieder. Das Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro teilen sie untereinander auf.

Hintergrund:

Bei "Digital Shapers" nehmen sich junge Talente die digitalen Herausforderungen von Unternehmenslenkern vor. Businessvisionäre arbeiten dabei im Team mit Data Scientists, Experience Designern und Softwareentwicklern. Aufgabe: das Problem präzise definieren, ein Konzept erarbeiten und daraus einen Prototyp entwickeln, welcher möglicherweise auch umgesetzt wird. In zwei Wochenend-Workshops werden die Teams von erfahrenen Digitalprofis der Unternehmen gecoacht und erhalten wertvolle Trainings zur Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle rund um agile Arbeitsweisen, Design Thinking, Rapid Prototyping und Skalierbarkeit.

Die Mitglieder der Jury im Überblick:

Peter Weckesser, Digital Transformation Officer, Airbus Defense and Space

Sebastian Hentzschel, Chief Technology Officer BMG, Bertelsmann

Dr. Christian Langer, Head of Digital Strategy, Innovation and Transformation Lufthansa Group

Kay Schwabedal, General Manager HOSPITALITY.digital (METRO)

Dr. Cornelius Baur, Managing Partner McKinsey Germany

Jennifer Kilian, Leader McKinsey Digital Experience Team

Isabella Groegor-Cechowicz, SVP, General Manager Public Services, SAP

Thomas Spitzenpfeil, CFO and CIO, ZEISS

Hans Demmel, Geschäftsführer, n-tv

Christian Cohrs, Chefredakteur, Business Punk

Stephan Dörner, Chefredakteur, t3n.de

