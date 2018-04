Cesár Sampson in Ö3-„Frühstück bei mir“: „Ich habe keine Versagensängste.“

Wien (OTS) - Kurz vor seinem Abflug nach Lissabon war Österreichs Song Contest-Starter Cesár Sampson zu Gast in Ö3-„Frühstück bei mir“. Einen Sieg beim Eurovision Song Contest strebt er nicht direkt an:

„Das ist ein abstraktes Ziel. Mein Herz hat andere Definitionen von Sieg im Leben als einen Einser neben dem Ranking stehen zu haben. Ich kann Dritter geworden sein und es war genau das Richtige in dem Moment.“ Der 34-Jährige sieht auch den Auftrag bei seinem Auftritt anders als viele Song Contest-Kandidaten davor: „Ich weiß, wie das Gefühl ist ‚in sich‘ zu sein auf der Bühne, komplett im Flow. So ein Gefühl hat ein Musiker in zwei Situationen: wenn er ein Lied schreibt und die Komposition fließt aus ihm heraus, oder auf der Bühne, wenn er genau weiß, was er jetzt zu singen hat. Es ist eine Art Vollendung, die man nach außen trägt. Das ist ein einzigartiger und sehr seltener Moment. Wenn mir das gelingt, dann werde ich das Publikum bewegen und gut abschneiden.“ Auf jeden Fall geht er selbstbewusst ins Rennen: „Ich habe keine Versagensängste. Ich weiß, wer ich bin und wer ich sein kann. Ob ich es sein werde, werden wir herausfinden.“

Was innere Stärke bedeutet, hat Cesár Sampson schon früh vor allem von seiner Mutter Kathy Sampson, Sängerin und Pianistin, mitbekommen. „Sie ist die stärkste Person, die ich kenne“, erzählt der Musiker im Gespräch mit Claudia Stöckl in Ö3-„Frühstück bei mir“. Das hat sich schon vor seiner Geburt gezeigt: „Ich bin gleich nachdem sich meine Eltern kennengelernt haben entstanden. In ihrer allerersten Nacht, meine Mutter war damals 19. Mein Vater war nicht bereit für seine Vaterschaft, aber meine Mutter hat nicht auf seine Heldentaten gewartet, sondern gewusst, das macht sie jetzt alleine, und sie sind vor meiner Geburt wieder auseinandergegangen. Trotzdem waren sie so cool miteinander, dass ich nie darunter gelitten habe.“ Die Musikalität hat Sampson von beiden mitbekommen, seine exotisches Aussehen auch – sein Vater kommt von der Karibikinsel St. Lucia, die Familie seiner Mutter von der Nachbarinsel Trinidad. Sampson, der in Linz geboren und aufgewachsen ist, über seine Erfahrungen mit Rassismus: „Als Kind wurde ich oft als ‚Neger‘ verspottet, das hat mich extrem verletzt. Es wurde auch immer bewusst eingesetzt, um mich zu verletzen – bis ich draufgekommen bin, dass meine Identität nicht von meinem Aussehen abhängt.“

Sampsons Leben weist einige Brüche auf: Zuerst der Jobwechsel mit 21 vom Profi-Musiker zum Sozialarbeiter, dann mit 26 veränderte er sich erneut und wurde Fitnesstrainer. „Ich hatte eine Kette von Lungenentzündungen, es war alarmierend, ich war dauernd krank. Und dann kam wieder eine Eingebung, ein Diktat von innen, das mir sagte:

‚Jetzt musst du etwas ändern‘. Ich bin dann auf‘s Land gezogen, nach Stegersbach im Burgenland, habe mich Büchern und Studien über Sport und Ernährung gewidmet, einiges im Selbstversuch ausprobiert und war schnell wieder gesund. Ich hatte 96 Kilo untrainiert, habe 19 Kilo abgenommen und dann wieder durch Sport einiges an Muskelmasse zugelegt. Heute habe ich 90 Kilo, meinen Schlafrhythmus und meine Ernährung geändert“ erklärte Sampson, der sich vegetarisch ernährt, keinen Alkohol, keinen Weizen und keine Milch zu sich nimmt. „Es geht mir besser so. In Lissabon werde ich vegan essen, dann kann ich meine Energien noch besser mobilisieren.“

Privat sieht sich Sampson, der von Julian le Play auf Ö3 als „schönster Mann Wiens“ bezeichnet wurde, nicht als Womanizer, wie es ihm oft nachgesagt wird. „Da projizieren viele etwas in mich hinein. Ich suche nach einer Partnerin, nicht nach Aufrissen. Aber das Leben ist kompliziert. Ich bin nicht jemand, der mit einer Frau länger zusammen ist, wenn ich keine Zukunft sehe.“ Wie er seinen Beziehungsstatus derzeit definieren würde? „Ich bin Single, aber es gibt jemand, den ich sehr gern habe. Wir müssen uns eine richtige Beziehung erst erarbeiten. Meiner Meinung nach braucht es mindestens ein halbes Jahr der intensiven Auseinandersetzung um sagen zu können, ob man wirklich zusammenpasst. Alles andere ist meiner Meinung nach eine Illusion.“ Sampsons Ernsthaftigkeit zeigt sich also auch im Privaten: „Bei einer Frau schaue ich zuerst darauf, ob ich sie mir als Mutter meiner Kinder vorstellen kann.“

Ö3-„Frühstück bei mir“ – das große Interview der Woche, Persönlichkeiten ganz persönlich – jeden Sonntag von 9.00 bis 11.00 Uhr im Hitradio Ö3 und zum Nachhören online auf oe3.ORF.at.

Der Eurovision Song Contest im Hitradio Ö3

In der Finalwoche berichtet Ö3-Musikredakteur Clemens Stadlbauer für die Ö3-Hörer/innen live aus Lissabon über Österreichs Vertreter Cesár Sampson, die Proben, die Partys und die Highlights der Shows. Seine Eindrücke und Erlebnisse schildert er on air im Hitradio Ö3 und online auf http://oe3.ORF.at. Den Blog, alle Infos und Storys und die Fotos vom „Eurovision Song Contest“ gibt’s auf http://oe3.ORF.at.

Der Eurovision Song Contest im Programm von ORF eins

Die Liveübertragungen der beiden Semifinalshows am 8. und am 10. und des Finales am 12. Mai stehen jeweils ab 21.00 Uhr auf dem Programm von ORF eins. Alle drei ESC-Abende werden um 20.15 Uhr von ORF-Kommentator Andi Knoll mit „Mr. Song Contest proudly presents“ eröffnet. Am Finalabend, dem 12. Mai, lässt eine „ZiB24“-Spezialausgabe um 0.15 Uhr mit Jürgen Pettinger den ESC 2018 ausklingen.

Rückfragen & Kontakt:

Hitradio Ö3 Öffentlichkeitsarbeit

Verena Jury-Enzi

01/36069/19122

verena.enzi @ orf.at