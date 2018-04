Wien-Innere Stadt: 34-Jähriger widersetzt sich Festnahme

Wien (OTS) - Am 28. April 2018 konnten zwei Polizisten bei ihrem Streifendienst am Schwedenplatz einen amtsbekannten Mann wahrnehmen, gegen den ein Aufenthaltsverbot besteht. Als er die Beamten erblickte, versuchte er zu flüchten. Da er offenbar bereits mehrmals aus fremdenrechtlichen Gründen festgenommen worden war, verhielt sich der 34-Jährige gegenüber den Polizisten von Beginn an äußerst aggressiv. Er weigerte sich, die Beamten auf die Polizeiinspektion zu begleiten, versuchte immer wieder zu flüchten und entriss sich den Griffen der Beamten. Schließlich wurde der Tatverdächtige festgenommen. Auch danach verhielt er sich weiterhin aufbrausend, ließ sich auf den Boden fallen und täuschte Bewusstlosigkeit vor, sodass er in die Polizeiinspektion getragen werden musste. Auch dort tobte er lautstark weiter und trat mit den Füßen in Richtung der Polizisten, weshalb ihm schließlich auch Fußfessel angelegt werden mussten. Bei der Festnahme wurden zwei Beamten leicht verletzt, beide erlitten Abschürfungen.

