Wien-Favoriten:Männer klettern auf Baukran und lösen WEGA-Einsatz aus

Wien (OTS) - Am 28. April 2018 gegen 19:45 Uhr verständigten mehrere Zeugen den Polizei-Notruf, weil Personen auf einen Baukran geklettert waren. In der Schrankenberggasse konnten von den Beamten tatsächlich zwei Männer in einer Höhe von etwa 50 Metern auf einem Baukran wahrgenommen werden. Da sie die Aufforderung, den Kran zu verlassen, ignorierten, wurde die WEGA angefordert. Nach längeren Gesprächen kletterte einer der Männer (23 Jahre) freiwillig herunter, der andere (26 Jahre) wurde von Seiltechnikern der WEGA in der Krankabine angetroffen und zurück auf den Boden begleitet. Beide Männer gaben an, dass sie lediglich den Sonnenuntergang genießen wollten.

