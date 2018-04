Alles Gute, Michael Niavarani! Fünfteiliger „ORF III Themenmontag“ zum 50. Geburtstag des Kabarettisten

U. a. mit Premiere der ORF-III-Neuproduktion „Lachen mit Nia“ und Niavaranis Kultprogramm „Encyclopaedia Niavaranica“

Wien (OTS) - Am 29. April 2018 feiert Publikumsliebling Michael Niavarani seinen 50. Geburtstag – und ORF III Kultur und Information gratuliert am Tag darauf, am 30. April, mit einem fünfteiligen „ORF III Themenmontag“ ganz im Zeichen des Starkabarettisten.

Den Auftakt macht das von Peter Fässlacher gestaltete Porträt „Lachen mit Nia – Michael Niavarani zum 50. Geburtstag“ (20.15 Uhr), das die wichtigsten Stationen im Werdegang des Jubilars zeigt. Weiter geht es mit drei seiner legendären Programme: Zunächst ist die zweiteilige Aufzeichnung des Erfolgsprogramms „Encyclopaedia Niavaranica“ aus dem Kabarett Simpl zu sehen. In Teil eins (21.05 Uhr) versucht Niavarani, Ordnung in seine Bibliothek zu bringen. Aber anstatt aufzuräumen, nimmt er lieber jedes Buch zum Anlass, pointiert über Gott und die Welt zu plaudern. Dabei stört ihn ein Möbelpacker – gespielt von Thomas Mraz – mehr, als dass er hilft. Im zweiten Teil (22.30 Uhr) hat der Kabarettist tatsächlich ein System in seine Bücher gebracht. Aber das hält ihn nicht ab, weiterhin grantig zu sein – und dann mischt sich auch noch seine Tochter ein.

Danach zeigt ORF III „Hader, Niavarani, Stipsits & Rubey: Quartett für einen Abend“ (23.35 Uhr): Für die Dauer eines einzigen Abends trafen Josef Hader, Michael Niavarani, Thomas Stipsits und Manuel Rubey einander auf der Bühne des Burgtheaters – mit launigen Gesprächen und der Darbietung ihrer besten Kabarettnummern begeisterten sie das Publikum.

Den Abschluss des „ORF III Themenmontags“ bildet „Niavaranis Kühlschrank“ (0.35 Uhr): In seinem ersten Soloprogramm gewährte Niavarani tiefe Einblicke in sein Leben als Kabarettist. Alles, was ihm je lieb und teuer war, wurde in seinem Kühlschrank eingelagert und aufgehoben – offene Rechnungen, leere Senftuben und Lebensabschnittspartner.

