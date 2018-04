Wien: Festnahmen nach Diebstahl und Suchtgifthandel bei LKA-Schwerpunkt

Wien (OTS) - Beamte des Landeskriminalamts Wien (Außenstelle Zentrum/Ost) führten am 26.04.2018 in der Zeit von 12 bis 21 Uhr einen Schwerpunkt zur Bekämpfung der Suchtgiftkriminalität durch, an dem insgesamt neun Polizistinnen und Polizisten mitwirkten.

• Um 13:45 Uhr wurde am Rennweg ein 43-Jähriger angehalten, der einen gestohlenen Reisekoffer und einen gestohlenen Rucksack bei sich hatte. Im Zuge der Erhebungen wurden zwei Touristinnen als rechtmäßige Besitzerinnen ausgeforscht. Kurz vor Abflug konnten die Polizisten den beiden Schwestern ihre Reiseutensilien direkt am Flughafen wieder zurückgeben. Der mutmaßliche Dieb wurde festgenommen.

• Um 17:10 Uhr beobachteten die Beamten in der Leystraße einen 19-jährigen Tatverdächtigen beim Verkauf von Drogen an einen 31-Jährigen. Bei der darauffolgenden Anhaltung konnten je eine Kugel Kokain und Heroin, sowie 145 Euro Bargeld sichergestellt werden. Der mutmaßliche Dealer befindet sich in Haft, der Käufer wurde auf freiem Fuß nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt.

