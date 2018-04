Wien-Fünfhaus bzw. Wieden: Zwei Radfahrer bei Unfällen verletzt

Wien (OTS) - Am 27.04.2018 kam es am Nachmittag zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen Radfahrer von Autos erfasst und verletzt wurden:

• Gegen 11:50 Uhr fuhr ein 61-Jähriger mit seinem Pkw auf der Linken Wienzeile und wollte bei der Kreuzung mit der Fabriksbrücke Richtung Ruckergasse einbiegen. Dabei dürfte er eine 55-jährige Radfahrerin übersehen haben, die auf einer gekennzeichneten Radfahrerüberfahrt die Kreuzung überqueren wollte, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Die Radfahrerin kam zu Sturz, wurde leicht verletzt und musste von der Rettung in ein Krankenhaus gebracht werden. Laut Zeugenaussagen dürfte der Autofahrer trotz roter Ampel in die Kreuzung eingefahren sein.

• Gegen 13:20 Uhr kam es in Wieden zu einem Zusammenstoß zwischen einem 44-jährigen Autofahrer und eine 58-jährigen Radfahrerin. Der 44-Jährige wollte von der Gußhausstraße Richtung Schwarzenbergplatz abbiegen, übersah dabei offenbar die 58-Jährige auf der Radfahrerüberfahrt und erfasste sie. Die Frau kam zu Sturz und wurde gegen die Windschutzscheibe des Autos geschleudert. Sie musste von der Rettung mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

