Kolba: Sozialversicherung: Versicherte erwarten gleiche Leistungen

Keine Nivellierung nach unten, sondern Anpassung an beste Leistungen

Wien (OTS) - Die innenpolitische Diskussion um die Sozialversicherung wird nach ähnlichem Schema geführt, wie die Diskussion um die AUVA. Schwarz-Blau II wirft sich in radikale Reform-Pose, die Sozialversicherungen und Kammern sowie die SPÖ verteidigen das angeblich untergehende Abendland.

„Diese Diskussion geht an den Bedürfnissen der Versicherten vorbei. Die wollen ein möglichst gutes und vor allem einheitliches Leistungsspektrum in ganz Österreich“, sagt Peter Kolba, Gesundheitssprecher der Liste Pilz. „Die Leistungskataloge gehören vereinheitlicht, Entscheidungen von Chefärzten über Kostenübernahmen – etwa bei Cannabis-Medizin für Schmerzpatienten und Krebskranke – dürfen nicht selbstherrliche Einzelentscheidungen sein, sondern auch diese Entscheidungen müssen vereinheitlicht werden. Dabei darf es zu keiner Nivellierung nach unten kommen, sondern es müssen sich die Leistungsanpassungen an den besten Regelungen orientieren.“

Service: Die Liste Pilz sammelt über www.buergerrechte.online Beschwerden und Anregungen u.a. von Patienten über Ablehnungen von Leistungen von Versicherungsträgern.

Rückfragen & Kontakt:

Liste Peter Pilz im Parlament

Eva Kellermann

06648818 1042

eva.kellermann @ listepilz.at