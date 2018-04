DREAMWAVE Festival - DAY OPEN AIR - 04.05.2018 Messe Graz

One Day of Electronic Music And Art mit VINI VICI, CAMO & KROOKED, NEELIX uvm.

Graz (OTS) -

presented by BEATPATROL & Electronic Music City Graz

Graz bekommt ein neues Tages-Festival! Am Freitag, den 4.Mai 2018 ist es soweit und das DREAMWAVE Festival presented by BEATPATROL & Electronic Music City Graz lädt mit über 24 KünstlerInnen und DJs zum Feiern ein!

Eine traumhafte Reise durch die Welt der elektronischen Musik steht bevor und verbindet die unterschiedlichsten Bereiche. Techno, Drum & Bass und Psytrance treffen beim DREAMWAVE Festival harmonisch aufeinander und vereinen sich auf einer Bühne.

Auch das LINE UP an diesem einzigartigen Tag lässt keine Wünsche offen: Das israelische DJ-Duo VINI VICI ist zum ersten Mal OPEN AIR in Österreich zu sehen und teilen sich erstmals eine gemeinsame Bühne mit dem heiß umjubelten Psytrance Act HILIGHT TRIBE!

Außerdem mit dabei niemand geringerer als CAMO & KROOKED, NEELIX, WILKINSON DJ Set ft. MC AD-Apt, HILIGHT TRIBE live in concert, MONKEY SAFARI, MÖWE und ELEKTROSCHNEIDER

Mittelpunkt des Geschehens ist die Freiluftarena B am Grazer Messegelände mit einer anschließenden After-Show Party in der Postgarage Graz auf 4 Floors! Ergänzt wird das bunte Treiben mit spektakulären Visuals, Projektionen und Laser-Shows.



Gefeiert wird die Liebe zur Musik und zum Leben und so werden die Mauern zwischen den einzelnen Genres niedergerissen! Ein Show-Act ergänzt den anderen, bis sie gemeinsam eine musikalische DREAMWAVE bilden. Gemeinsam machen sie GRAZ an diesem Tag zum Epizentrum der elektronischen Musik.

LINE UP

VINI VICI

CAMO & KROOKED

NEELIX

WILKINSON DJ Set ft. MC AD-Apt

HILIGHT TRIBE live in concert

MONKEY SAFARI

MÖWE

ELEKTROSCHNEIDER



EINLASS/ENDE:

Einlass/Beginn: 12 Uhr

Festivalende: 23 Uhr

Danach Afterparty in der Postgarage Graz

TICKETS

Regular TICKET*

€ 49,90 inkl. Gebühren

VIP TICKET*

€ 89,90 inkl. Gebühren

VIP TICKET enthält:

VIP LOUNGE

VIP Fastlane

VIP Bar

VIP Toiletten

Tickets erhältlich:

In allen Geschäftsstellen von oeticket unter 01/96096 bzw. www.oeticket.com

Online bei Eventjet

Bei In & Out Records Graz (solange der Vorrat reicht)

Bei Aurin Spaceland Wien (solange der Vorrat reicht)

In allen Fillialen der Steiermärkischen Sparkassen. Spark7 Mitgleider erhalten 3€ Ermäßigung

*Afterparty in der Postgarage NICHT im Ticketpreis inkludiert. Tickets für die Afterparty nur als Abendkassa in der Postgarage erhältlich.

VENUE

Freiluftarena B / Messe Graz

Messeplatz 1

8020 Graz

AFTERSHOWPARTY DREAMWAVE FESTIVAL

Postgarage Graz

Dreihackengasse 42

8020 Graz

DREAMWAVE FESTIVAL

Datum: 04.05.2018, 12:00 - 23:00 Uhr

Ort: Messe Graz

Messeplatz 1, 8010 Graz, Österreich

Url: https://www.facebook.com/DreamWaveAustria/

Tickets zu dieser Veranstaltung Jetzt kaufen

Rückfragen & Kontakt:

Für Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung.



Mag. (FH) Beate Kastner

PR & Marketing

WHP Event GmbH

Pottenbrunner Hauptstraße 46

3140 Pottenbrunn



Mail: beate @ w-house.at

Mobile: +43 676 961 8481