Wiener Gemeinderat genehmigt 570 Mio. Euro für Schulsanierungspaket II

Ersatzquartiere werden später als reguläre Schulstandorte genutzt – Volksschulerweiterung und Neue Mittelschule im 22. Bezirk beschlossen

Wien (OTS/SPW-K) - In der heutigen Sitzung des Wiener Gemeinderates wird das Schulsanierungspaket II beschlossen. „Wir investieren damit in moderne Schulklassen für die Wiener Kinder“, hält SP-Gemeinderat Heinz Vettermann fest.

Alte Schulen bekommen so einen neuen Schliff. Dass es zeitgemäße Bildungsorte braucht, steht für Heinz Vettermann außer Frage. „Deshalb investieren wir 570 Mio. Euro in die Generalsanierung, umfassende Substanzsanierungen sowie für Ausweichquartiere während der Arbeiten. Damit greifen wir den Bezirken maßgeblich unter die Arme, in deren Kompetenz die Schulerhaltung fällt. Bis zu 90 Prozent wird eine Generalsanierung im Einzelfall gestützt.“

Die Sanierungen der Schulen erfolgen nach Dringlichkeit. Das Schulsanierungspaket II läuft parallel zum ersten Paket an. Das gewährleistet eine kontinuierliche Sanierungstätigkeit, so der SP-Gemeinderat. Die Qualität der Ersatzquartiere spielt dabei ebenso eine große Rolle. Schließlich sollen diese nach der Ausweichnutzung als reguläre Schulstandorte genutzt werden.

Im Zuge der Sitzung wurden die Erweiterung einer bestehenden Volksschule sowie der Neubau einer Neuen Mittelschule in der Meißnergasse in Wien 22 beschlossen. „Mehr Klassen sind Pflicht. Wir bauen vorausschauend dort Klassen, wo wir sie brauchen“, betont Vettermann.

Zwtl.: Neuer Bildungscampus entsteht am Nordbahnhof=

Am ehemaligen Nordbahnhofgelände im 2. Bezirk wird ein neuer Bildungscampus nach dem "Campus plus"-Modell entstehen. Das garantiert beste Bildung für rund 1.850 Kinder und Jugendliche. Der Campus soll 2020 in Betrieb gehen. Das PPP-Projekt (öffentlich-private Partnerschaft) wird heute am späten Abend vom Wiener Gemeinderat genehmigt.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

Tom Woitsch

Kommunikation

(01) 4000-81 923

tom.woitsch @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at