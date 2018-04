Oe24.TV: Kanzler Kurz kündigt Talentförderung an

Kurz: "Wollen bessere Förderung besonders talentierter Schüler"

Wien (OTS) - Im Interview mit "Fellner! Live" auf oe24.TV kündigt Bundeskanzler Sebastian Kurz eine große Talentförderung an. "Bildungsminister Faßmann hat Deutsch vor Schuleintritt gebracht sowie die Uni-Finanzierung, und nächste Woche wird es eine neue Bildungsmaßnahme geben."

Und Kurz ganz konkret: "Die Richtung wird klar sein, wir wollen eine bessere Förderung von besonders talentierten Schülern, aber auch von schwächeren Schülern sicherstellen."

Zudem sei auch "eine stärkere Förderung der Lehre notwendig". Kurz:

"In Österreich geht die Zahl der Lehrlinge zurück, obwohl dort die Jobs der Zukunft sind, und da setzen wir an. Nicht alles ist von heute auf morgen umsetzbar, aber wir haben fünf Jahre Zeit." Überdies will Kanzler Kurz die Österreicher "stärker auf eine noch digitalisiertere Welt vorbereiten": "Wir werden im Schul- und Uni-Bereich nachschärfen."

