„IM ZENTRUM“: Regierung startet Kassenkampf – Was bringt’s den Patienten?

Am 29. April um 22.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Schon in wenigen Wochen will die Regierung einen konkreten Gesetzesentwurf zur Reform der Krankenkassen vorlegen. Die derzeit 21 Sozialversicherungsträger sollen auf fünf reduziert werden. Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) muss 500 Millionen Euro einsparen, andernfalls droht die Auflösung. Ärzte warnen vor Zentralismus. Die ÖVP-FPÖ-Regierung argumentiert damit, dass Strukturen bereinigt, Abläufe gestrafft und Beitragszahler entlastet würden. Wie soll die Vereinigung der Krankenkassen umgesetzt werden? Wie viel kann eingespart werden? Und was hat der Patient davon? Darüber diskutieren am Sonntag, dem 29. April 2018, um 22.00 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Alexander Biach

Vorstandsvorsitzender des Hauptverbandes der österr. Sozialversicherungsträger

Thomas Szekeres

Präsident Österreichische Ärztekammer

Andrea Kdolsky

ehem. Gesundheitsministerin, ÖVP

Thomas Czypionka

Experte für Gesundheitspolitik, Institut für Höhere Studien, IHS

Ernest Pichlbauer

Gesundheitsökonom

