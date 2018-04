„Sport am Sonntag“ mit Erfolgstrainer Adi Hütter

Am 29. April ab 18.30 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Bernhard Stöhr präsentiert „Sport am Sonntag“ am 29. April 2018 um 18.30 Uhr in ORF eins zunächst mit „Alles Fußball“ und den Highlights und allen Toren der 32. Runde. Danach stehen folgende Themen auf dem Programm:

Meistertrainer Adi Hütter im Gespräch

Der Österreicher macht die Young Boys Bern nach 32 Jahren wieder zum Schweizer Meister.

Radsport – Härtetest auf der WM-Strecke

Fünf Monate vor der Heim-Weltmeisterschaft in Tirol: Erste Ausfahrt des Nationalteams auf dem schwierigsten WM-Kurs der vergangenen Jahrzehnte.

Sexualisierte Gewalt im Sport

Wenn der Trainer zum Täter wird: Das Erkennen der Strategien, die Betreuung der Opfer, die Methoden der Vorbeugung.

Formel 1 – Der große Preis von Aserbaidschan

Spannend wie schon lange nicht – die Formel 1 in Baku.

