„Pressestunde“ mit Ing. Norbert Hofer, Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie, FPÖ

Am 29. April um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Im Ministerrat wurde diese Woche die sogenannte 5G-Strategie eingebracht, mit der das Internet beschleunigt werden soll. Im internationalen Vergleich ist Österreich in diesem Bereich nämlich zurückgefallen. Der zuständige Verkehrsminister Norbert Hofer spricht von Kosten in der Höhe von zehn Milliarden Euro in den nächsten Jahren. Wie will Hofer das finanzieren? Welche Ausbaupläne gibt es bei Schnellstraßen und Autobahnen? Wo soll bei den ÖBB gespart werden? Was verspricht er sich von der Einrichtung einer Teststrecke mit Tempo 140 auf der Westautobahn? Und wie beurteilt Hofer in seiner Funktion als FPÖ-Regierungskoordinator die Zusammenarbeit in der Koalition mit der ÖVP? Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 29. April 2018, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Esther Mitterstieler

„News“

und

Thomas Langpaul

ORF

