SPÖ gratuliert der neuen AK-Präsidentin Renate Anderl

Kern/Lercher/Brunner: Anderl ist hervorragende Wahl für Kampf gegen schwarz-blauen Sozialabbau – Großes Danke an Rudi Kaske für ausgezeichnete Arbeit

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Parteivorsitzender Christian Kern, SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher und SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Brunner gratulieren Renate Anderl zu ihrer Wahl als Präsidentin der Arbeiterkammer (AK) Wien. „Herzliche Gratulation im Namen der gesamten Sozialdemokratie zu diesem hervorragenden Wahlergebnis. Ein großes Dankeschön geht an Rudi Kaske, der über viele Jahre ausgezeichnete Arbeit an der Spitze der AK geleistet hat“, so Kern, Lercher und Brunner unisono. ****

„Gerade in Zeiten wie diesen, wo Schwarz-Blau ihr Programm des Sozialabbaus mit aller Härte vorantreibt, braucht es eine starke Arbeiterkammer, um die Interessen und Rechte der ArbeitnehmerInnen zu schützen. Mit Renate Anderl wurde eine erfahrene Gewerkschafterin zur Präsidentin der AK gewählt, die diese Aufgabe mit Bravour meistern wird“, so Kern. „Das beachtliche Wahlergebnis von 92,3 Prozent beweist, das Renate Anderl die richtige Wahl für die Nachfolge von Rudi Kaske ist, der selbst hervorragende Arbeit in all den Jahren als Präsident AK geleistet hat“, sagt Lercher. „Ich freue mich, dass die AK eine starke Frau an ihre Spitze gewählt hat und bin mir sicher, dass Renate Anderl die schwarz-blauen Angriffe auf die Sozialpartnerschaft und die Arbeiterkammer abwehren wird“, betont die stellvertretende SPÖ-Bundesgeschäftsführerin Andrea Brunner. (Schluss) mr/up

