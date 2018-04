Der „Bürgeranwalt“: Kritik am Feuerwerkstest

Am 28. April um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Peter Resetarits beschäftigt sich in der jüngsten „Bürgeranwalt“-Ausgabe am Samstag, dem 28. April 2018, um 17.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Fällen:

Kritik am Feuerwerkstest

Im steirischen St. Marein-Feistritz hat ein Feuerwerk Mitte November des Vorjahrs für Aufregung gesorgt. Anrainer seien mehrere Stunden lang ohrenbetäubendem Lärm ausgesetzt, die Haustiere immens verstört gewesen. Die Behörde hätte die Veranstaltung nicht im Ort genehmigen dürfen, meinen Anrainer und Volksanwalt Dr. Fichtenbauer.

Pachtzins gemindert – Existenz in Gefahr?

Ehepaar G. betreibt seit 28 Jahren ein Kopierzentrum in einer „Toplage“ der Klagenfurter Innenstadt. Seit einem massiven Wasserschaden kann der Keller, in dem ein Fotostudio und das Lager untergebracht waren, nicht mehr genützt werden. Weil das Ehepaar daraufhin einen Teil des Pachtzinses für das Lokal nicht bezahlt hat, wurde ihm der Vertrag gekündigt. Hat Familie G. unrechtmäßig einen Teil des Pachtzinses einbehalten? Will der Hausherr das Geschäftslokal frei machen und viel teurer vermieten?

Nachgefragt: Verwirrendes Halteverbot

An einem Samstag stellte Frau S. ihr Auto in einem „Halten und Parken verboten“-Bereich mit dem Zusatzschild „Ausgenommen Omnibusse zum Aus- und Einsteigen sowie Mo-Fr (werk.) v. 7-16 h ausgen. Ladetätigkeit mit Lastfahrzeugen“ ab. Die Folge: eine Anonymverfügung über 58 Euro. Der Zusatztext sei unverständlich, kritisierte Volksanwalt Dr. Fichtenbauer in der „Bürgeranwalt“-Studiodiskussion im Dezember. Hat der Magistrat mittlerweile den Text geändert?

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at