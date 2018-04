ANSCHOBER: Geschafft! Großer Schritt für Bienen-Rettung durch Neonics-Verbot

Linz (OTS) - Nach neun Jahren Engagement konnte es heute endlich geschafft werden - das Verbot der drei großen Produktgruppen der Umweltgifte der „Neonicotinoide“ ist ein Riesenschritt für die Bienenrettung und gegen das Insektensterben.

Eine qualifizierte Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten im zuständigen Ausschuss stimmte heute für den Vorschlag der EU-Kommission, der ein Verbot der drei Neonics Clothianidin, Imidacloprid und Thiamethoxam für alle Freilandkulturen bringt.

Bis zuletzt war unklar, ob sich eine qualifizierte Mehrheit, das heißt 55% der Mitgliedstaaten, die gleichzeitig 65% der EU-BürgerInnen repräsentieren, ausgeht.

LR Anschober: „Nach diesem großen Schritt zur Bienenrettung braucht es jetzt ein entschiedenes Vorgehen auch für ein Aus von Glyphosat und anderer Bienen- und Umweltgifte. Wir haben es in der Hand, Bienen, Vogel, Schmetterling und Co und damit die Vielfalt unserer Landschaft und den Ertrag unserer Felder zu erhalten. Ich habe dazu in meinem Ressort den Jahresschwerpunkt „Oberösterreich blüht auf“ gestartet. Damit wollen wir ein umfassendes Maßnahmenpaket zur Rettung von Bienen, Vogel, Schmetterling & Co durchsetzen. Das Verbot der Bienenkiller war ein großer wichtiger Schritt auf diesem Weg."

Rückfragen & Kontakt:

Die Grünen Oberösterreich, Mag. Markus Gusenbauer, Pressereferent, Tel.: 0664/831 75 36, mailto: max.gusenbauer @ gruene.at, http://www.ooe.gruene.at