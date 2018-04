„Hohes Haus“ über geförderte Parteien und Pinkes Bemühen

Pinkes Bemühen

Seit ihrem Einzug in den Nationalrat 2013 im Parlament, bei der Salzburger Landtagswahl vergangenen Sonntag erzielten sie mit 7,3 Prozent ihr bisher bestes Ergebnis: die NEOS. Ein hartes Stück Arbeit liegt aber noch vier ihnen: In vier Bundesländern ist den NEOS der Einzug in den Landtag bisher verwehrt geblieben. Kathrin Pollak über den Zustand der pinken Partei.

Gast im Studio ist Matthias Strolz, der Parteivorsitzende der NEOS.

Geförderte Parteien

Das Mantra der Bundesregierung „Wir sparen im System“ kann auch so aussehen, dass die Valorisierung der Parteienförderung auf Bundesebene ausgesetzt wird – wie dies der Nationalrat vorige Woche beschlossen hat. Einhergegangen ist dieser Beschluss mit einer sehr heftigen Debatte über Sinn und Nutzen im Allgemeinen und der aktuellen Höhe von Parteienförderung im Speziellen. Mehr als 60 Millionen bekommen die im Parlament vertretenen Parteien vom Bund. In den Ländern fließen die Fördergelder noch üppiger. Sie zahlen mit 111 Millionen fast doppelt so viel aus wie der Bund, berichtet Maximilian Biegler

Technik der Zukunft

Der Ausbau der Digitalisierung fehlt in keinem Regierungsprogramm der vergangenen 20 Jahre. Unabhängig davon, ob die jeweiligen Regierungen hierzulande mehr oder weniger zusammenbringen, die Technologien der Zukunft entwickeln sich rasant weiter. Eine davon ist Blockchain, ohne die es Kryptowährungen wie Bitcoins gar nicht geben würde. Dabei bietet diese neuartige Technologie noch ganz andere Möglichkeiten. Manche Regierungen arbeiten in Pilotprojekten bereits mit Blockchain, ebenso regionale Verwaltungen und einige Konzerne. Kathrin Pollak wirft einen Blick in die technologische Zukunft

