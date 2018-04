PONS Frühjahr 2018: "PONS Grundwissen und PONS Abi-Wissen"

Ein Buch für alle Fälle

Stuttgart (ots) - Eine tolle Idee: Drei Fächer in einem Buch. Die Lernbibliothek wird auf einen Schlag kleiner und man weiß sofort, zu welchem Buch man greifen muss, um fundierte Infos zu bekommen. Dieses geballte Wissen lässt aber auch schnell die Seitenzahl über die 500er-Marke klettern. Die Gefahr der Unübersichtlichkeit wächst. PONS berücksichtigt in "PONS Grundwissen garantiert kapiert!" und "PONS Abi-Wissen garantiert kapiert!" diesen Umstand und löste ihn mit dem Quick-Finder-System. Ergänzend zum großen Inhaltsverzeichnis enthält jedes Kapitel ein extra Verzeichnis: den Quick-Finder. Er ermöglicht eine einfache und gezielte Suche in den rundum praktischen Wegbegleitern. Viele anschauliche Beispiele helfen darüber hinaus, den Stoff schnell zu verstehen.

Das Buch "PONS Grundwissen garantiert kapiert!" bündelt den gesamten Lernstoff für die Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik von der fünften bis zur zehnten Klasse aller Schulformen auf 512 Seiten. Im Detail sind es die Inhalte Grammatik, Rechtschreibung und Zeichensetzung für Deutsch, Grammatik für Englisch und Algebra, Analysis, Geometrie und Stochastik für Mathematik.

Mit dem Sammelband "PONS Abi-Wissen garantiert kapiert!" erhalten Schülerinnen und Schüler der Oberstufe ein Werk, das sie optimal auf Referate, Klausuren und die Abi-Prüfung vorbereitet. Der 672 Seiten starke Lernhelfer umfasst die Themen Prosa, Drama und Lyrik für Deutsch, Landeskunde für Englisch und Analysis, analytische Geometrie und lineare Algebra für Mathematik.

Die zwei Basiswerke zum Nachschlagen, Wiederholen und Verstehen gibt es ab sofort zum Preis von nur je 10,00 Euro.

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bestellungen per E-Mail an: pr @ pons.de

Rückfragen & Kontakt:

Jakob Schön

PR-Agentur Prospero München

pr @ pons.de

Tel.: +49-89-273383-19