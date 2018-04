Verteidigungsminister Kunasek und Bundesminister Hofer übergeben neue Schulflugzeuge und Löschfahrzeuge an die Truppe

Wien (OTS) - Am kommenden Donnerstag, den 3. Mai 2018 übergeben Verteidigungsminister Kunasek und Bundesminister Hofer zwei neue Schulflugzeuge des Typs DA-40 sowie zwei Löschfahrzeuge im Zuge eines Festaktes in Zeltweg an die Luftstreitkräfte. In Summe werden vier Flugzeuge beschafft; gefertigt wurden sie von der Wiener Neustädter Firma Diamond Aircraft Industries.

Mit diesen Maschinen können unter anderem die Instrumentenflugausbildungen der PC7-Fluglehrer und –Einsatzpiloten in der geforderten Qualität sichergestellt werden.

Medienvertreter sind herzlich willkommen. Es besteht Foto-, Film- und Interviewmöglichkeit.

10.15 Uhr Kaserne Fliegerhorst Hinterstoisser, 8740 Zeltweg

10.30 Uhr Ankunft der Flugzeuge

11.00 Uhr Beginn Festakt mit Übergabe der Bordbücher und Schlüssel

Im Anschluss an den Festakt (ca. 12.00 Uhr) besteht Interviewmöglichkeit!

Um Anmeldung unter presse @ bmlv.gv.at wird ersucht!











Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung

Information & Öffentlichkeitsarbeit / Presse

+43 664-622-1005

presse @ bmlv.gv.at

http://www.bundesheer.at

@Bundesheerbauer