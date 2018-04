Korosec: Ärztemangel bekämpfen – Beruf attraktiveren!

Gesundheitsversorgung im niedergelassenen Bereich darf nicht auf lange Bank geschoben werden

Wien (OTS) - „Seit langem mache ich auf den Mangel der Landärzte aufmerksam, aber auch in Wien ist unsere Gesundheitsversorgung gefährdet. Wie bekannt, sind in Wien derzeit 15 Kassenstellen unbesetzt. Diese Zahl wird durch diverse Pensionierungen in den nächsten Jahren noch stark steigen, so gehen alleine in den nächsten 12 Jahren 370 Allgemeinmediziner in Pension. Dazu kommt, dass auch die Zahl der Kassenstellen für Allgemeinmediziner in Wien massiv gesunken ist, von 834 im Jahr 2000 auf aktuell 734 und dies obwohl die Bevölkerung in diesem Zeitraum um 400.000 Menschen gestiegen ist. Und auch im Bereich der Facharztpraxen fehlen Medizinerinnen und Mediziner“, stellt Ingrid Korosec, Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes besorgt fest.

„Die Gesundheitsversorgung durch niedergelassene Ärzte darf nicht auf die lange Bank geschoben werden. Es sind einige Schritte nötig um das Problem des Ärztemangels in den Griff zu bekommen“, warnt Korosec. „In erster Linie müssen bei den Verhandlungen zwischen Ärztekammer und Krankenkassen attraktivere Verträge ausgehandelt werden, es bedarf hier insbesondere Veränderungen und Verbesserungen im Honorierungssystem. Bessere Bezahlung und mehr Zeit für persönliche Beratung muss im Vordergrund stehen, um den Berufsstand wieder attraktiver zu gestalten“, fordert Ingrid Korosec.

„Bei der Ausbildung durch die Lehrpraxen wurde schon ein wichtiger Schritt gesetzt, um angehende Ärzte auch für den niedergelassenen Bereich zu begeistern. Um den Ärztemangel tatsächlich zu stoppen, müssen Ärztekammer und Krankenkasse aber noch eine Lösung finden, die für Ärztinnen und Ärzte auch spürbar ist“, sagt Korosec abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Seniorenbund

Jasmin Mazal

Presse und Digitale Kommunikation

01 40126-430

jmazal @ seniorenbund.at

www.seniorenbund.at