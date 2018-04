„Unterwegs in Österreich“ ab 30. April aus Tirol

Wien (OTS) - Ab Montag, dem 30. April 2018, macht das mobile „Unterwegs in Österreich“-Studio Station in Tirol. Jan Matejcek und Sabine Amhof melden sich werktäglich in „Guten Morgen Österreich“ ab 6.30 Uhr in ORF 2 – und Lukas Schweighofer (Montag) bzw. Nina Kraft (Mittwoch bis Freitag) begleiten die Zuschauerinnen und Zuschauer zusätzlich in „Daheim in Österreich“ um 17.30 Uhr in ORF 2 in den Feierabend.

Montag, 30. April: Schwerpunktthema „30 Jahre Bundesland heute“

„Guten Morgen Österreich“ aus Stans

Anlässlich von „30 Jahre Bundesland heute“ ist der Tiroler ORF-Landesdirektor Helmut Krieghofer zu Gast, der damals die erste Sendung von „Tirol heute“ moderiert hat. Außerdem live im Studio sind Regisseur und Schauspieler Hakon Hirzenberger sowie Skirennläuferin Stephanie Brunner und Sänger Sebastian Krieger.

„Daheim in Österreich“ aus Rotholz

Den Traum, Musiker zu werden, haben viele. Doch für die meisten bleibt es ein Traum. Nicht so bei Marco Wahrstätter. Er wusste schon in jungen Jahren, dass er Musiker werden möchte, und hat alles darangesetzt, sein Ziel zu verwirklichen. 2015 schaffte er erfolgreich den Einstieg in die Musikbranche. In „Daheim in Österreich“ ist er zu Gast und stellt seinen aktuellen Titel „Bereit für die Liebe“ vor.

Dienstag, 1. Mai: keine Sendungen am Staatsfeiertag

Mittwoch, 2. Mai: Schwerpunktthema „Tierschutz – mehr Rechte für Katze, Hund & Co.?“

„Guten Morgen Österreich“ aus Rotholz

„Daheim in Österreich“ aus Mayrhofen

Donnerstag, 3. Mai: Schwerpunktthema „Musikertal Zillertal“

„Guten Morgen Österreich“ aus Mayrhofen

„Daheim in Österreich“ aus Zell am Ziller

Freitag, 4. Mai: Schwerpunktthema „Wonnemonat Mai – Die Hochzeitstrends 2018“

„Guten Morgen Österreich“ aus Zell am Ziller

„Daheim in Österreich“ aus Zell am Ziller

Mehr Informationen bietet die sendungsbegleitende Website unter http://unterwegs.ORF.at.

