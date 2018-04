Industrie gratuliert neuer Präsidentin der Bundesarbeitskammer Renate Anderl

IV-Präsident Kapsch: Industrie steht für konstruktiven Dialog zur Verfügung – Gemeinsam für Arbeitsplätze und allgemeinen Wohlstand arbeiten – Dank an Rudolf Kaske

Wien (OTS) - Die Industriellenvereinigung (IV) gratuliert der neuen Präsidentin der Bundesarbeitskammer (AK) Renate Anderl, mit der erneut eine erfahrene Gewerkschafterin an der AK-Spitze steht. „Ich freue mich auf einen konstruktiven Dialog mit Renate Anderl, wie wir ihn im Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, eines zukunfts- und wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandortes und damit im Interesse sicherer Arbeitsplätze führen werden“, so der Präsident der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Georg Kapsch, anlässlich der Wahl Anderls heute, Freitag. Die Industriellenvereinigung stehe dafür als Gesprächspartner jederzeit und sehr gerne zur Verfügung. „Es verbinden uns gemeinsame Ziele – allem voran die Schaffung von Arbeitsplätzen als Basis für allgemeinen Wohlstand und die Absicherung unseres Sozialstaates“, so der IV-Präsident. Auf diesen Gemeinsamkeiten könne man aufbauen und Österreich dementsprechend auch gemeinsam weiterentwickeln, „wenn die Zugänge mitunter auch unterschiedlich sein mögen. Gerade die derzeit äußerst vorteilhafte Konjunktur bietet eine hervorragende Chance für positive Veränderungen, die wir nutzen sollten“, so Kapsch, der sich abschließend beim scheidenden Präsidenten Rudolf Kaske für die gute Zusammenarbeit bedankte.

