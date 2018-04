ORF III am Wochenende: „Erlebnis Bühne LIVE“ mit „Andrea Chénier“ Jonas Kaufmann aus der Wiener Staatsoper

Außerdem: Fortsetzung neue Staffel „GartenKULT“, „zeit.geschichte“-Abend mit Doku-Reihe „Hitlers Ende“

Wien (OTS) - Am Samstag, dem 28. April 2018, präsentiert ORF III Kultur und Information die Fortsetzung der neuen Staffel „GartenKULT“ und einen „zeit.geschichte“-Abend mit der vierteiligen Dokumentarreihe „Hitlers Ende“. Am Sonntag, dem 29. April 2018, steht zum Auftakt der soeben erst erweiterten umfangreichen Kooperation mit der Wiener Staatsoper Otto Schenks starbesetzte Inszenierung von Umberto Giordanos „Andrea Chénier“ mit Jonas Kaufmann in „Erlebnis Bühne LIVE“ auf dem Programm.

Samstag, 28. April: Dreimal „Der Kommissar und das Meer“ (ab 11.30 Uhr), „GartenKULT“ – „Baumgarten“ (17.15 Uhr) und „Der Schattengarten“ (17.50 Uhr), Vierteiler „Hitlers Ende“ in der „zeit.geschichte“ (ab 20.15 Uhr), „Kabarett im Turm: Best of“ Teil 2 (23.15 Uhr)

Am Samstag zeigt ORF III ab 11.30 Uhr wieder drei Folgen der deutsch-schwedischen Krimiserie „Der Kommissar und das Meer“, basierend auf Romanen der Stockholmer Autorin Mari Jungstedt. Walter Sittler ist darin als Kommissar Robert Anders zu sehen, der mit seinen zwei Kindern auf der schwedischen Insel Gotland lebt, wo er knifflige Kriminalfälle löst. Unterstützung bekommt er dabei u. a. von Gerichtsmedizinerin Ewa Svensson, die von Pippi-Langstrumpf-Darstellerin Inger Nilsson gespielt wird. Zu sehen sind die Episoden „Schwarzer Engel“ (11.30 Uhr), „Der sterbende Dandy“ (13.05 Uhr) und „Sommerzeit“ (14.40 Uhr).

Weiter geht es mit einer Dakapofolge aus der ersten Staffel das Magazins „GartenKULT“ zum Thema „Baumgarten“ (17.15 Uhr). Danach präsentiert ORF III eine neue Folge der aktuellen dritten Saison: In „Der Schattengarten“ (17.50 Uhr) zeigen Katharina Gritzner und Profigärtner Josef Starkl, welche Pflanzen im Schatten gedeihen. Die beiden stellen Astilben, Geißbart und Hosta für Tröge vor und bauen Efeuwände sowie ein Hortensienbeet.

Ab 20.15 Uhr ist in der „zeit.geschichte“ die vierteilige Dokureihe „Hitlers Ende“ von Michael Kloft zu sehen, die sich mit dem Tod Hitlers und dessen Folgen beschäftigt. Der erste Teil „Das Ende im Bunker (20.15 Uhr) erzählt die Geschehnisse vom 16. bis zum 28. April 1945: Um vor dem Vormarsch der Alliierten durch Nazi-Deutschland in Sicherheit zu sein, verbarrikadierte sich Adolf Hitler in seiner letzten Zufluchtsstätte – dem sogenannten „Führerbunker“ unter dem Gelände der Berliner Reichskanzlei. Geschützt von fast vier Meter dickem Beton und einer treuen Leibgarde, glaubte er weiterhin, das Ruder im Zweiten Weltkrieg noch herumreißen zu können. Doch die Rote Armee rückte ungebremst näher. Teil zwei „Das Testament“ (21.00 Uhr) rekonstruiert die Ereignisse im Bunker in der Nacht vom 28. auf den 29. April 1945: Hitler diktierte seiner Sekretärin Traudl Junge ein politisches sowie privates Testament und heiratete seine langjährige Geliebte Eva Braun. Im dritten Teil „Der Selbstmord“ (21.45 Uhr) steht der 30. April 1945 im Fokus. Als die Rote Armee bis auf 100 Meter an den Bunker Hitlers heranrückte, begingen der Diktator und seine frisch angetraute Ehefrau Selbstmord. Teil vier „Die Kapitulation“ (22.30 Uhr) schildert die Tage nach Hitlers Tod. Mit der vollständigen Eroberung Berlins durch die Sowjets stand der Triumph der Alliierten fest. Dem Oberkommando der Deutschen Wehrmacht blieb nichts anderes übrig, als eine bedingungslose Kapitulationserklärung zu unterzeichnen, wodurch der Zweite Weltkrieg in Europa am 8. Mai 1945 offiziell beendet wurde.

Den Abschluss des Samstagabends bildet „Kabarett im Turm“ (23.15 Uhr) mit der finalen von zwei „Best of“-Folgen der vierten Staffel. Zu sehen sind die Highlights der Auftritte von u. a. Gery Seidl, Angelika Niedetzky und Reinhard Nowak.

Sonntag, 29. April: „ORF III LIVE: Heilige Messe vom Ölberg in Jerusalem“ (10.00 Uhr), „Erlebnis Bühne: Otto Schenk – Porträt eines Unermüdlichen“ (18.50 Uhr), „Erlebnis Bühne“ mit „Kulissengespräche mit Barbara Rett“ (20.00 Uhr) und „LIVE: Aus der Wiener Staatsoper:

Andrea Chénier“ (20.15 Uhr)

Den Sonntag eröffnet „ORF III LIVE“ mit der „Heiligen Messe vom Ölberg in Jerusalem“ (10.00 Uhr). Am Ort der Auferstehung von Jesus Christus feiert Mönch Pater Nikodemus Claudius Schnabel gemeinsam mit den Nonnen der „Benediktinerinnen unserer lieben Frau vom Kalvarienberg“ den katholischen Gottesdienst.

Im Hauptabend präsentiert ORF III zum Auftakt der in dieser Woche unterzeichneten, erweiterten ORF-Kooperation mit der Wiener Staatsoper die erste von heuer insgesamt noch fünf in ORF III gezeigten Produktionen aus dem weltberühmten Haus am Ring. „Erlebnis Bühne LIVE“ überträgt live-zeitversetzt um 20.15 Uhr Otto Schenks Inszenierung von Umberto Giordanos „Andrea Chénier“ mit den Stars Jonas Kaufmann und Anja Harteros in den Hauptrollen.

Zur Einstimmung auf dieses Highlight steht im Vorabend zunächst „Otto Schenk – Porträt eines Unermüdlichen“ (18.50 Uhr) in „Erlebnis Bühne“ auf dem Programm. Im Rahmen eines intimen Interviews erzählt der legendäre Schauspieler, Regisseur und Kabarettist darin über sein jahrzehntelanges Schaffen und sein Privatleben. Außerdem berichten langjährige Wegbegleiter wie Heinz Maracek, Harald Serafin oder Teddy Podgorski über ihre lustigsten Begegnungen mit ihm. Es folgt eine weitere Ausgabe „Erlebnis Bühne“ mit den „Kulissengesprächen mit Barbara Rett“ (20.00 Uhr). Die ORF-Kulturexpertin spricht mit den Stars aus „Andrea Chénier“ und liefert exklusive Einblicke in die Produktion.

Im „ORF-III-Staatsopernmonat“ Juni folgen mit „Simon Boccanegra“ (3. Juni, 20.15 Uhr) mit Thomas Hampson, „Rigoletto“ (10. Juni, live-zeitversetzt um 20.15 Uhr) mit Paolo Rumetz, Juan Diego Flórez, Aida Garifullina und Ryan Speedo Green sowie „La Traviata“ (17. Juni, 20.15 Uhr) mit Irina Lungu, Pavol Breslik und Plácido Domingo die nächsten drei ORF-III-Übertragungen aus der Wiener Staatsoper

Aus dem prolongierten Staatsopern-Vertrag mit der ORF-TV-Kultur präsentiert ORF 2 im Juni live-zeitversetzt eine Premierenproduktion der Wiener Staatsoper: Carl Maria von Webers romantisches Werk „Der Freischütz“ (14. Juni, 22.30 Uhr) mit u. a. Camilla Nylund, Daniela Fally, Alan Held, Andreas Schager und Adrian Eröd.

