Töchtertag in der Wiener Stadthalle

Wien (OTS) - Der Wiener Töchtertag fand heuer zum insgesamt 17. Mal statt und gab jungen Mädchen die Gelegenheit, technische, handwerkliche und naturwissenschaftliche Berufe näher kennenzulernen.

Aufregende Impressionen der Konzertbranche bot die Wiener Stadthalle, die als größtes Veranstaltungszentrum Österreichs heuer ihre 60. Saison zelebriert.

Bereits zum 12. Mal zählte die Wiener Stadthalle zu einem von über 160 am Töchtertag teilnehmenden Betrieben und ermöglichte 20 Mädchen zwischen 11 und 16 Jahren spannende Einblicke in den Bereich Licht- und Tontechnik: vom Aufbau von Ton und Licht für eine Großveranstaltung bis hin zu Soundchecks. Geschäftsführer Kurt Gollowitzer begrüßte die fleißigen Mädchen, die mit Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wiener Stadthalle das Bühnensetting perfekt realisierten.

„Wir freuen uns, hier in der Wiener Stadthalle vor allem technische Jobs den wissbegierigen, jungen Frauen näher zu bringen. Dabei ist uns besonders wichtig, dass die Teilnehmerinnen aktiv in die Arbeitsabläufe eingebunden werden, damit sie sich ein möglichst realitätsgetreues Bild der Arbeiten in diesen Bereichen machen können. Der Töchtertag zeigt dabei auf, dass ihnen auch in den handwerklichen Bereichen alle Türen offenstehen“, so Kurt Gollowitzer.

Nach dem Praxisteil konnten die Mädchen bei einer exklusiven Backstage-Führung einen Blick hinter die Kulissen der großen Halle D werfen und in einer Q&A-Runde gab es Gelegenheit für Fragen und Feedback.

Die Wiener Stadthalle, ein Unternehmen der Wien Holding, steht für vielfältige Veranstaltungen für alle Altersgruppen, mit rund einer Million Besucherinnen und Besuchern und über 300 Veranstaltungen im Jahr. Hier gibt es nähere Infos zum abwechslungsreichen Programm: www.stadthalle.com

