AK Hauptversammlung 2 – Renate Anderl ist neue Präsidentin der Bundesarbeitskammer

Renate Anderl folgt Rudi Kaske auch als Präsidentin der Bundesarbeitskammer nach

Wien (OTS) - Die Hauptversammlung der Bundesarbeitskammer hat heute (Freitag) Renate Anderl zur neuen Präsidentin gewählt. Sie folgt damit auf Rudi Kaske, der diese Funktion seit 2013 ausübte. Anderl erhielt in geheimer Wahl 56 von 59 abgegebenen (bei 59 gültigen) Stimmen, das sind 94,91 Prozent.

Renate Anderl, geboren am 5. September 1962, engagiert sich ihr Berufsleben lang in der Gewerkschaft und der Arbeiterkammer. 2003 absolvierte sie die Betriebsräteakademie in Wien, war von 2008 bis 2014 Bundesfrauenvorsitzende und stv. Bundesvorsitzende der Produktionsgewerkschaft PRO-GE. Ab September 2014 war sie Geschäftsführende Bun-desfrauenvorsitzende und Vizepräsidentin des ÖGB. Seit 2015 ist Anderl auch Mitglied des Bundesrates. In der AK Wien war Anderl bereits seit 2008 Kammerrätin und von 2013 bis 2014 Vizepräsidentin. Seit 2013 ist Anderl Mitglied im Vorstand der AK Wien sowie der Bundesarbeitskammer. Renate Anderl ist verheiratet und hat einen Sohn.

In der Hauptversammlung der Bundesarbeitskammer teilen sich 67 Mandate auf 4 Fraktionen auf. Die FSG stellt mit 49 Mandaten die absolute Mehrheit, die Fraktion ÖAAB-FCG hat 13 Mandate, die Freiheitlichen Arbeitnehmer 4 Mandate und die AUGE ein Mandat.

