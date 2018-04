SOS Mitmensch: FPÖ-Kommission ist bislang eine einzige Verschleierungskommission

Verschleierungstaktik entlarvt FPÖ-Parteiführung

Wien (OTS) - „Die FPÖ-Kommission ist bislang eine einzige Verschleierungskommission. Es wird verschleiert, wer forscht. Es wird verschleiert, worüber genau geforscht wird. Diese Verschleierungstaktik entlarvt die FPÖ-Parteiführung. Ein wirkliches Interesse an Aufarbeitung ist weit und breit nicht zu erkennen“, so Alexander Pollak, Sprecher von SOS Mitmensch, als Reaktion auf die entlarvenden Aussagen von FPÖ-Koordinator Andreas Mölzer, wonach es sich bei der FPÖ-Kommission lediglich um ein „taktisches Manöver“ handle.

Pollak verweist auf die zahlreichen Belege betreffend die tiefe Verstrickung der FPÖ in die Verbreitung von Antisemitismus und Rassismus. „Wer Fakten sucht, etwa zum engen Verhältnis von Strache, Gudenus & Co. zum Antisemitismus, findet sie zuhauf, etwa in der Studie, die wir kürzlich FPÖ-Kommissionsleiter Brauneder zugesandt haben. Doch an diesen Studien hat die Parteiführung der FPÖ bislang keinerlei Interesse gezeigt. Eine tiefgehende Abkehr von zerstörerischen menschenfeindlichen Ideologien ist offenbar nicht erwünscht“, so Pollak.

