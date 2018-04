Dugout: Einzigartiges Unternehmen für digitalen Fußball kündigt neue Investition in Höhe von 8.275 Mio. £ (11.685 Mio. US-Dollar) an

In Großbritannien ansässiges Unternehmen, das von den größten Clubs der Welt gegründet wurde und sich in deren Besitz befindet

Das Unternehmen gibt außerdem eine strategische Technologiepartnerschaft und ein Joint Venture im Nahen Osten und Nordafrika (MENA) bekannt

Dugout konnte seit seiner Einführung im Jahr 2016 über 67 Millionen sogenannte "Unique User" gewinnen

Dugout, das Unternehmen für digitalen Fußball, gab heute Einzelheiten über neue Investitionen bekannt. Damit will das Unternehmen seine bestehenden Aktivitäten und ehrgeizigen Partnerschaftspläne zur Verbesserung seines Technologieangebots und zur Unterstützung des Wachstums in der MENA-Region ausweiten.

Mit Dugout haben sich zum ersten Mal die größten Vereine der Welt zu einem Unternehmen zusammengeschlossen. Zu den Gründungspartnern gehören AC Mailand, Arsenal FC, Chelsea FC, FC Barcelona, FC Bayern München, Juventus, Liverpool FC, Manchester City FC, Paris Saint-Germain, Real Madrid CF, Inter Mailand, Roma, Napoli, Tottenham Hotspur, Atletico Madrid und weitere.

Alle 77 Vereine (und eine wachsende Anzahl von Spielern) haben jeweils ein eigenes Dugout-Profil, um Inhalte hochzuladen und mit den Fans zu interagieren. Dadurch erhalten Dugout-Nutzer eine ganz persönliche Erfahrung auf der Grundlage der Vereine und Spieler, denen sie folgen. Das Unternehmen startete Ende 2016 und hat bereits über 67 Millionen Unique User mit insgesamt 912 Millionen Videoansichten. Der Social Footprint von Dugout liegt bei 2,1 Milliarden und es wurden über 12.500 Videos von Vereinen, Spielern und Marken auf der Plattform veröffentlicht.

Dugout gab heute eine zusätzliche Investition von 8.275 Mio. £ bekannt, die von den renommierten US-Unternehmern David und Frank McCourt sowie einer Reihe weiterer strategischer kleinerer Investoren geleitet wird. Die Investition von 8,275 Mio. Pfund spiegelt das schnelle Wachstum des Unternehmens und sein expandierendes Netzwerk von Partnern in den Bereichen Fußball, Wirtschaft, Medien, Technologie und Markenwerbung wider.

David McCourt, Gründer und CEO von Granahan McCourt Capital, den weltweiten Investoren in Technologie, Medien und Telekommunikation, ist einer der erfolgreichsten Unternehmer der Welt. David ist außerdem der Gründer von ALTV.com

schnellsten wachsenden kostenlosen Streaming-Dienste in der MENA-Region. Sein Bruder Frank ist Vorsitzender und CEO von McCourt LP und McCourt Global und bei Sportfans als Besitzer von Olympique De Marseille und ehemaliger Besitzer der Los Angeles Dodgers bekannt.

David McCourt, Gründer und CEO von Granahan McCourt Capital:

"Dugout stellt eine hervorragende Gelegenheit dar, um von zwei wichtigen globalen Trends zu profitieren. Zunächst geht es um die große Nachfrage nach großartigen, originellen und höchst personalisierten Inhalten. Zweitens steigt die Popularität des Fußballs in praktisch allen Märkten. Dugout hat bereits erreicht, was viele für unmöglich hielten: die besten Clubs der Welt in einem gemeinsamen Unternehmen zusammenzuführen. Wir haben damit eine ausgezeichnete Basis geschaffen und können diese nutzen, um ein wirklich legendäres Unternehmen aufzubauen, das Fans und Marken auf der ganzen Welt begeistert."

"Unsere Zusammenarbeit mit Dugout wird auch die technischen Möglichkeiten des Unternehmens verbessern und es in die Lage versetzen, seine Zielgruppen in strategisch wichtigen Märkten zu vergrößern. So wird beispielsweise die Partnerschaft zwischen Dugout und ALTV den Fußballfans im gesamten Nahen Osten und Nordafrika einen exklusiven Zugang zu Original-Inhalten ermöglichen.

Elliot Richardson, Gründer und Vorsitzender von Dugout, meint dazu:

"Wir freuen uns, dass wir sowohl die Finanzierungsrunde der Serie A als auch die strategische Kapitalanlage unter der Leitung von Frank und David McCourt sichern konnten. Frank und David bringen jahrzehntelangen wirtschaftlichen Erfolg, Erfahrung und unternehmerischen Eifer ein - sie sind fantastische Partner für unseren Eintritt in die nächste Phase unserer Geschäftsentwicklung."

"Wir sind begeistert, wie beliebt die Plattform bei den Fans, aber auch bei den Marken und Handelspartnern ist, die wir mit ins Boot geholt haben. Diese Investition hält diese Dynamik aufrecht und Partnerschaften mit Innovatoren wie ALTV und Alchemy Media verbessern unser Technologieangebot. Außerdem erschließen wir damit wichtige Märkte wie den Nahen Osten und Nordafrika, also Regionen, in denen unsere Clubpartner viel Unterstützung haben."

Dugout hat kürzlich eine Reihe weiterer strategischer Partnerschaften angekündigt, die das Ziel des Unternehmens unterstützen, die globale Präsenz des Unternehmens zu erweitern. So startete Dugout beispielsweise im Dezember eine Partnerschaft mit Major League Soccer (MLS), um das globale Profil der Marke zu stärken und die wachsende Popularität des Fußballs in Nordamerika zu nutzen. Die heutige Ankündigung unterstreicht den Schwerpunkt des Unternehmens auf MENA. Dugout wird jedoch in den kommenden Wochen weitere Ankündigungen über andere Gebiete und Partnerschaften machen.

Dieser Ansatz spiegelt den Grundgedanken von Dugout wider, die "Lokalisierung von Inhalten": Partner und Marken erhalten detaillierte Analysen, mit denen Sie ein besseres Verständnis des Verhaltens und der Vorlieben ihrer Zielgruppen erhalten, um das Engagement der Fans zu steigern und Potenziale freizusetzen.

Das Unternehmen hat auch Verträge mit innovativen Technologieunternehmen wie VEWD, SPOTX Rakuten/Viber und Amazon abgeschlossen, um mehr Nutzer zu erreichen und Markenwerbung auf der Plattform mit besserem Engagement, innovativem Nutzer-/Verbraucher-Targeting und detaillierten Analysen anzubieten.

Dugout war zunächst in acht Sprachen verfügbar: Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Katalanisch, Portugiesisch und Bahasa (Indonesisch). Arabisch wird in den nächsten Monaten hinzugefügt.

Akira Partners fungierte bei dieser Transaktion als Finanzberater für Dugout.

