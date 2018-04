Toto: Zum dritten Mal in Folge kein Dreizehner – 30.000 Euro warten

Steirer knackt Doppeljackpot beim Zwölfer und gewinnt 11.200 Euro

Wien (OTS) - Der Toto Jackpot geht in die Verlängerung, denn auch in der Runde 17A ist es niemandem gelungen, einen Dreizehner zu tippen. Das war bereits das dritte Mal in Folge, und damit wartet am Wochenende ein Dreifachjackpot mit rund 30.000 Euro.

Beim Zwölfer wurde der Doppeljackpot zwar zweimal geknackt, allerdings nur von einem Spielteilnehmer. Ein Spielteilnehmer aus der Steiermark war es, der mit dem System 850 gleich beide Zwölfer erzielt hatte. Damit gewinnt er den gesamten Zwölfer Topf mit mehr als 11.000 Euro. Gescheitert ist er übrigens an Spiel 4, rechnete also nicht mit dem Unentschieden zwischen Arsenal und Atletico Madrid (hier tippte er einen Zweierweg mit 1 und 2).

In der Torwette heißt es in den ersten beiden Rängen weiterhin Jackpot, und der Topf für fünf richtige Ergebnisse hat die 30.000 Euro-Marke bereits überschreiten.

Annahmeschluss für die Toto Runde 17B ist am Samstag um 15.20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 17A:

3fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 20.657,78 – 30.000 Euro warten 2 Zwölfer zu je EUR 5.577,50 34 Elfer zu je EUR 25,60 204 Zehner zu je EUR 8,50 179 5er Bonus zu je EUR 4,00

Der richtige Tipp: 1 2 1 X 2 / X X X 1 1 2 2 X 1 1 X 2 2

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 30.933,12 Torwette 2. Rang: JP zu EUR 1.403,62 Torwette 3. Rang: 15 zu je EUR 40,60 Hattrick: JP zu EUR 103.093,31

Torwette-Resultate 2:0 1:2 +:2 1:1 2:+

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



www.lotterien.at

www.win2day.at