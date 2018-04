Donaustadt: Maifest mit Gaukelei, Musik und Markt

Wien (OTS/RK) - Der Kultur-Verein „Kulturfleckerl Eßling“ lädt Alt und Jung am Sonntag, 29. April, zum „19. Eßlinger Maibaumfest“ ein. Die vergnügliche Veranstaltung dauert von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Der Bezirksvorsteher der Donaustadt, Ernst Nevrivy, wohnt der Aufstellung des „Maibaumes“ am „scharfen Eck“ nächst dem „Bill Grah-Park“ (22., Eßlinger Hauptstraße/Fatty-George-Gasse) bei. Fröhlich gefeiert wird im „Jazz-Park Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße/Colerusgasse) und im rustikalen „Kultur-Stadl Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße 96). Von Gaukeleien, Musik und Straßenkunst bis zu Kreativ-Angeboten erstreckt sich das vielfältige Fest-Programm. Eine Attraktion für die Kleinen sind riesenhafte Seifenblasen. Der Zutritt ist frei. Auskunft: Telefon 0699/180 646 40 (Vereinsobfrau Angela Hannappi) und E-Mail kultur @ kulturfleckerl.at.

Der Nachwuchs lässt der Phantasie in der „Bastel-Ecke" freien Lauf. Für alle Schachspielerinnen und Schachspieler steht ein eigener Tisch zur Verfügung. Im einem „Stadl-Markt" bieten die „Kulturfleckerl Eßling"-Mitglieder vielerlei Sachen zum Tausch an, von der „Patchwork"-Schürze bis zur Grünpflanze.

