Symposium 10 Jahre NÖ Jugendkulturförderung in Wiener Neustadt

LR Teschl-Hofmeister: Niederösterreich hat Vorreiterrolle bei der Förderung von Jugendkultur

St. Pölten (OTS/NLK) - Anlässlich des zehnjährigen Bestehens der niederösterreichischen Jugendförderung „Come On!“ fand gestern im Beisein von Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner das Symposium „selbstbestimmt!“ im Stadttheater Wiener Neustadt statt. Vorgestellt wurden u. a. das Fördermodell, eine Bilanz des bisher Erreichten sowie eine Werkschau einiger erfolgreicher Projekte.

„Es freut mich besonders, dass das Land Niederösterreich nach wie vor eine Vorreiterrolle bei der Förderung von Jugendkultur einnimmt und damit erneut zu einem lebendigen und generationenübergreifenden Kulturleben im gesamten Bundesland beiträgt“, so Landesrätin Teschl-Hofmeister.

In Vorträgen und Arbeitskreisen befassten sich international tätige Vortragende sowie heimische Kulturschaffende mit folgenden Themen:

Was leistet „Come On!“ für das Kulturleben im Land Niederösterreich? Worin unterscheidet sich Jugendkultur von Jugendarbeit? Welche Auswirkungen hat eine lebendige Jugendszene auf kleine Städte und Gemeinden? Welche unterstützenden Maßnahmen kann man jugendlichen Kulturschaffenden anbieten und wie sieht die Jugendkultur der Zukunft aus? Anschließend gab es in verschiedenen Arbeitskreisen in Kleingruppen jede Menge Tipps aus und für die Praxis der Jugendkulturarbeit. Ziel war es, Interessierten konkrete Einblicke in die Praxis der Kulturarbeit zu vermitteln und Hilfestellung für die Umsetzung eigener Ideen zu geben.

Die bis heute einzigartige Förderschiene „Come On!“ unterstützt gezielt junge Menschen im Alter zwischen 14 und 29 Jahren bei der Realisierung ihrer künstlerischen Visionen sowie bei kulturellen Aktivitäten und Events. Die Bandbreite der zur Förderung eingereichten Projekte ist vielfältig und reicht vom Kurzfilm über Graphic Novels und Theateradaptionen bis hin zu Tanzworkshops und Musikfestivals. Seit 2008 wurden jährlich rund 100 Projekte gefördert. Das Jahresbudget beträgt 500.000 Euro. Bisher konnten mit Unterstützung des Landes Niederösterreich in Kooperation mit der „Kulturvernetzung Niederösterreich“ im Rahmen der Jugendkulturförderung „Come On!“ an die 1.000 Projekte realisiert werden. Der von „Come On!“ mitgeförderte Kurzfilm „Henry“ war seit Oktober 2015 auf 19 internationalen Kurzfilmfestivals eingeladen, gewann Preise in Berlin, North Carolina und Buenos Aires und war beim Österreichischen Filmpreis 2017 als bester Kurzfilm nominiert. Tagtool, das von jungen Menschen aus Tulln entwickelte Zeicheninstrument, bekam eine Startförderung von „Come On!“ und findet mittlerweile im internationalen Kunstbetrieb Anwendung, so auch 2017 bei der Ars Electronica in Linz.

Nähere Informationen: NÖ LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, e-mail dieter.kraus @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Christian Salzmann

02742/9005-12172

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse