Scheichelbauer-Schuster: Gewerbe und Handwerk ist Job-Meister in Österreich!

Tag der Arbeitgeber am 30. April – Unternehmenserfolg mit qualifizierten Fachkräften

Wien (OTS) - „Die Betriebe aus Handwerk und Gewerbe sind die Job-Meister in Österreich. 229.000 Unternehmerinnen und Unternehmen beschäftigen rund 760.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und rund 44.600 Lehrlinge. Damit haben unsere Betriebe netto 30.000 neue Jobs gegenüber 2016 geschaffen!“, betonte heute, Freitag, Renate Scheichelbauer-Schuster, Obfrau von Österreichs größter Arbeitgebersparte, der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in Hinblick auf den #TagderArbeitgeber am 30. April. Besonders erfreulich sei, dass nahezu die Hälfte der heimischen Lehrlinge, nämlich rund 44.600 junge Menschen, in Lehrbetrieben der Bundessparte ausgebildet werden. „Verantwortung übernehmen bedeutet, in die Zukunft zu investieren. Die Ausbildung in unsere Fachkräfte von morgen ist eine der besten Investitionen, die wir tätigen können“, so die Obfrau, die auf ein Plus von drei Prozent bei den Lehrlingen im ersten Lehrjahr verweist.

„Die positive Entwicklung des heimischen Wirtschaftsstandortes muss uns ein Anliegen sein ebenso wie die entsprechende Verbesserung der Rahmenbedingungen für unternehmerisches Handeln. Mit dem Tag der Arbeitgeber macht die Wirtschaft deutlich, dass sich Österreichs Unternehmerinnen und Unternehmen zu ihrem Standort bekennen“, so Scheichelbauer-Schuster. Gerade in der Bundessparte Gewerbe und Handwerk, in der familiär geführte, kleine Unternehmen dominieren, besteht ein enges persönliches Zusammenwirken von Arbeitgeber und Arbeitnehmer. „Der Unternehmenserfolg ist nur durch ein ausgewogenes Miteinander von Mitarbeitern und Betriebsführung möglich. Einen Tag der Arbeit am 1. Mai ist nur durch unsere Arbeitgeber-Betriebe möglich. Beiden gilt es hierfür Danke zu sagen: Unseren Betrieben als Arbeitgeber, die Jobs und Lehrplätze schaffen, und den Arbeitnehmern, die diese Arbeitsplätze mit Know How und Engagement füllen“, so Scheichelbauer-Schuster abschließend. (PWK311/us)

Rückfragen & Kontakt:

Stabsabteilung Presse

Mag. Ulrike Sangeorzan-Sporer

Telefon: +43 5 90 900 4161

Ulrike.Sangeorzan-Sporer @ wko.at

Internet: https://news.wko.at/presse



Aktuelle News aus der Wirtschaft für die Wirtschaft – http://news.wko.at/oe