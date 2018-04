ALTHUBER SPORNBERGER & PARTNER im TREND-Anwaltsranking 2018

Wien (OTS) - Die größten Kanzleien und die besten Rechtsanwälte Österreichs werden jährlich im Rahmen des Anwaltsrankings der Wirtschaftszeitschrift TREND (vormals FORMAT) gekürt.

Dr. Franz Althuber (42), Gründungspartner der auf Steuerverfahren, Steuerstrafrecht und Managerhaftung spezialisierten Rechtsanwaltskanzlei Althuber Spornberger & Partner, wird in der heuer bereits zum 15. Mal veröffentlichten Bestenliste als einer der führenden Steueranwälte Österreichs genannt.

„ Die Nennung im traditionellen TREND-Anwaltsranking ist eine besondere Ehre, da die Bewertungen von Mitbewerbern abgegeben werden. Es freut mich daher umso mehr, dass meine Tätigkeit am Markt wahrgenommen und geschätzt wird “, so Franz Althuber, der neben seiner anwaltlichen Tätigkeit auch als Lehrbeauftragter sowie Dozent für Finanzstrafrecht an der Universität Wien tätig ist.

